Ana Sayfa | SÄ°YASET 02/03/2017 15:17

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m neden gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m o andan sonra gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "DostlarÄ±mÄ±z ÅŸunu iyi bilmelidir ki hangi ad altÄ±nda olursa olsun biz bunlarÄ± iyi tanÄ±rÄ±z. DostlarÄ±mÄ±z kiminle yola gideceklerine karar versinler. Ya Türkiye ile ya da terör örgütleriyle yollarÄ±na devam edecekler" dedi.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "AmacÄ±mÄ±z Suriye'de kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayacak siyasi çözümün getirilmesidir, BM'ye koalisyon ülkelerine ortak sorumluluk düÅŸmekte. DostlarÄ±mÄ±z ÅŸunu iyi bilmelidir ki hangi ad altÄ±nda olursa olsun biz bunlarÄ± iyi tanÄ±rÄ±z. DostlarÄ±mÄ±z kiminle yola gideceklerine karar versinler. Ya Türkiye ile ya da terör örgütleriyle yollarÄ±na devam edecekler" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

YaklaÅŸan referanduma iliÅŸkin de önemli mesajlar veren BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu deÄŸiÅŸikliÄŸin kabulü halinde zaman kayÄ±plarÄ± asgariye inecek vatandaÅŸ verilen sözlerin eksizsiz yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenecek" diye konuÅŸtu.

GÖZYAÅžLARINI TUTAMADI

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suriyeli bir kÄ±z çocuÄŸunun Türkçe olarak okuduÄŸu Arif Nihat Asya'nÄ±n 'Bayrak' ÅŸiiri karÅŸÄ±sÄ±nda gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


GÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ± iÅŸte BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± duygulandÄ±ran o an

BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkÃ§e ÅŸiir okuyan Suriyeli kÄ±z Ã§ocuÄŸunun karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TÃ¼m terÃ¶ristlere destek verenlerin belgesi elimizde dedi

BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde yapÄ±lan bir toplantÄ±da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gÃ¼ndemle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yardÄ±m eden Ã¼lkelerle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "YPG'ye, PYD'ye ve DEAÅž'a silah desteÄŸi verenler bu gÃ¼Ã§lerdir. Hepsinin elimizde belgesi var." dedi.


Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'daki referandum konuÅŸmasÄ±na yasak

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ bu akÅŸam Almanya'da yapmasÄ± planlanan referandum konuÅŸmasÄ±na Gaggenau belediyesinden yasak geldi.