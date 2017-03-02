Ana Sayfa | SÄ°YASET 02/03/2017 16:14

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'daki referandum konuÅŸmasÄ±na yasak


Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ bu akÅŸam Almanya'da yapmasÄ± planlanan referandum konuÅŸmasÄ±na Gaggenau belediyesinden yasak geldi.

Almanya'nÄ±n Baden Württemberg eyaletinin Gaggenau kasabasÄ±nda bu akÅŸam konuÅŸma yapmasÄ± planlanan Adalet Bakani Bekir BozdaÄŸ'a yasak getirildi. Bild gazetesinde verilen haberde Bakan BozdaÄŸ'Ä±n seçim kampanyasÄ± içi konuÅŸma yapmasÄ±nÄ±n Gaggenau kenti belediyesi tarafÄ±ndan yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'dan sonra Ekonomi BakanÄ± Nihayt Zeybekçi'ye de yasak geldi. Zeybekçi'nin Kön kentinde yapacaÄŸÄ± konuÅŸmaya da yasak getirildi. Bild gazetesinde yer alan haberde Köln ÅŸehir idaresinin bu yönde bir karar aldÄ±ÄŸÄ± duyurdu. Haberi Porzer ilçesinin CDU'lu Belediye BaÅŸkanÄ± Henk van Benthem doÄŸruladÄ±.CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'daki olasÄ± mitingine iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar sürerken, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ardÄ±ndan Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n da referandum kampanyasÄ± için Almanya'ya gideceÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. BazÄ± Alman parlamenterler ErdoÄŸan'Ä±n ülkeye giriÅŸ yapmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± için kampanya baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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GÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ± iÅŸte BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± duygulandÄ±ran o an

BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkÃ§e ÅŸiir okuyan Suriyeli kÄ±z Ã§ocuÄŸunun karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TÃ¼m terÃ¶ristlere destek verenlerin belgesi elimizde dedi

BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde yapÄ±lan bir toplantÄ±da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gÃ¼ndemle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yardÄ±m eden Ã¼lkelerle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "YPG'ye, PYD'ye ve DEAÅž'a silah desteÄŸi verenler bu gÃ¼Ã§lerdir. Hepsinin elimizde belgesi var." dedi.

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m neden gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m o andan sonra gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±