CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TÃ¼m terÃ¶ristlere destek verenlerin belgesi elimizde dedi

BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde yapÄ±lan bir toplantÄ±da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gÃ¼ndemle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yardÄ±m eden Ã¼lkelerle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "YPG'ye, PYD'ye ve DEAÅž'a silah desteÄŸi verenler bu gÃ¼Ã§lerdir. Hepsinin elimizde belgesi var." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k ToplantÄ±sÄ±'da konuÅŸtu. ErdoÄŸan "Bu yÄ±lki sempozyumun temasÄ±nÄ±n "Göç ve Mülteciler" olarak belirlenmesini son derece isabetli bulduÄŸumu ifade etmek isterim. Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanÄ±n her tarafÄ± göç ve mülteciler meselesiyle uÄŸraÅŸÄ±yor. Az önce çocuklarÄ± izledik. Güçlü olan ülkelerin bu konuda duyarlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmek istiyorum. Avrupa'daki tartÄ±ÅŸmalar güzel, ama problemi çözmeye gelince maalesef seyrediliyor. Her ne kadar göç ve mülteciler konusu üst sÄ±ralarda yer alÄ±yor olsa da, meselenin daha çok güvenlik ekseninde tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Meselenin insani, vicdani ve hukuki zeminde gündeme getirilmiyor.

Ä°NSANLAR BOMBALARDAN KAÇARKEN KAPILARIMIZI KAPATAMAYIZ

Ortada mücbir sebep yokken hiç kimse derme çatma botlarla ailesini azgÄ±n dalgalarÄ±n arasÄ±na atmaz. Son 2 yÄ±lda 130 bin göçmeni denizlerden boÄŸulmaktan kurtarÄ±m ülkemize getirmiÅŸtir. Milyonlarca insan bu tehlikeyi göze alÄ±yorsa ortada üzerinde durulup düÅŸünülmesi gereken bir sorun var demektir. Åžu anda 3 milyon mülteciyi ülkemizde barÄ±ndÄ±rÄ±yoruz. Onlara ev sahipliÄŸi yapÄ±yoruz. Åžu ana kadar 26 milyar harcama yaptÄ±k. Ne yazÄ±k ki ne AB ne de BM Mülteciler KomiserliÄŸi sözünde durmuÅŸtur. Biz silahlardan, varil bombalarÄ±ndan kaçan bu insanlarÄ± evimizde misafir etmeye devam edeceÄŸiz. Bunu insani bir görev telakki ediyoruz. Onlar bombalardan kaçarken, onlara BatÄ± tel örgülerle kapÄ±sÄ±nÄ± kaparken aynÄ± ÅŸeyi biz yapamayÄ±z. Buna ne vicdani, ne insani ne Ä°slami anlayÄ±ÅŸ müsaade etmez.

BURASI GÖZE SEZDÄ°RMEDEN GÖZYAÅžI SÄ°LEN BÄ°R MEMLEKETTÄ°R

Türkiye, Suriye ve Irak'taki istikrarsÄ±zlÄ±k sebebiyle, göç ve mülteciler meselesiyle son dönemde yoÄŸun bir ÅŸekilde yüzleÅŸse de tarihi ve bulunduÄŸu coÄŸrafya itibarÄ±yla bu konuya asla yabancÄ± deÄŸildir. Anadolu bir göçmen yurdudur. YüzyÄ±llardÄ±r bu topraklarda ülkelerinden zulüm ve baskÄ± ve ÅŸiddet gören insanlar için güvenli bir liman olmuÅŸtur. 500 yÄ±l önce katliamdan kaçan Musevilerden, BatÄ± AvrupalÄ± hristiyanlarÄ±na ve Çerkezlere kadar bir sÄ±ÄŸÄ±naktÄ±r. Türkiye belde-i emindir. Mazlumlar için güven yurdudur. Rahmetli Fethi GemuhluoÄŸlu abimizin ifadesiyle burasÄ± göze sezdirmeden gözyaÅŸÄ± silen bir memlekettir. Biz yaÅŸamanÄ±n ayakta kalmanÄ±n, yolunun yaÅŸatmaktan geçtiÄŸine, vermenin, bölüÅŸmenin bereketine inanÄ±yoruz.

DEMOKRASÄ°YE AYAR ÇEKENLER NEDEN SESSÄ°Z KALMIÅžLARDIR?

Irak ve Suriye'deki kardeÅŸlerimize terör örgütlerinin diktatörlerinin insafÄ±na etmedik. Türkiye 140'Ä± aÅŸkÄ±n ülkede ülkede insani kalkÄ±nma yardÄ±mlarÄ±yla dünyanÄ±n en cömert ülkesi payesine sahiptir. Bu vesileyle ÅŸu hususu da üzülerek belirtmek istiyormu. Türkiye'nin çabalarÄ±nÄ±n onda biri maalesef geliÅŸmiÅŸ ülkeler tarafÄ±ndan gösterilmemiÅŸtir. Her fÄ±rsatta demokrasi ayarÄ± çeken, hukuk dersi veren ülkeler Suriye ve Irak'ta en temel insan hakkÄ±nÄ±n ihlal edilmesine niye sessiz kalmÄ±ÅŸtÄ±r? Güvenli bölge teklifimiz duymazdan gelinmiÅŸtir. Ä°kili görüÅŸmelerde hak verip de adÄ±m atmaya gelince unutturulma politikasÄ± izlenmiÅŸtir. PYD, YPG'ye silah desteÄŸini verenler bu güçlerdir. Hepsinin elimizde belgeleri vardÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.