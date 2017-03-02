GÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ± iÅŸte BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± duygulandÄ±ran o an

BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkÃ§e ÅŸiir okuyan Suriyeli kÄ±z Ã§ocuÄŸunun karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BeÅŸtepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suriyeli bir kÄ±z çocuÄŸunun okuduÄŸu Türkçe ÅŸiir karÅŸÄ±sÄ±nda gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "DostlarÄ±mÄ±z ÅŸunu iyi bilmelidir ki hangi ad altÄ±nda olursa olsun biz bunlarÄ± iyi tanÄ±rÄ±z. DostlarÄ±mÄ±z kiminle yola gideceklerine karar versinler. Ya Türkiye ile ya da terör örgütleriyle yollarÄ±na devam edecekler." dedi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "AmacÄ±mÄ±z Suriye'de kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayacak siyasi çözümün getirilmesidir, BM'ye koalisyon ülkelerine ortak sorumluluk düÅŸmekte. DostlarÄ±mÄ±z ÅŸunu iyi bilmelidir ki hangi ad altÄ±nda olursa olsun biz bunlarÄ± iyi tanÄ±rÄ±z. DostlarÄ±mÄ±z kiminle yola gideceklerine karar versinler. Ya Türkiye ile ya da terör örgütleriyle yollarÄ±na devam edecekler." açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. YaklaÅŸan referandum a iliÅŸkin de önemli mesajlar veren BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu deÄŸiÅŸikliÄŸin kabulü halinde zaman kayÄ±plarÄ± asgariye inecek vatandaÅŸ verilen sözlerin eksizsiz yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenecek." diye konuÅŸtu. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suriyeli bir kÄ±z çocuÄŸunun Türkçe olarak okuduÄŸu Arif Nihat Asya'nÄ±n 'Bayrak' ÅŸiiri karÅŸÄ±sÄ±nda gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.