KonuÅŸmasÄ± yasaklanan Bakan BozdaÄŸ'dan Almanya'ya tepki

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Almanya'da yapacaÄŸÄ± referandum mitinginin belediye tarafÄ±ndan yasaklanmasÄ± Ã¼zerine konuÅŸtu.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Karlsrhue kentindeki mitingin iptali ile ilgili açÄ±klama yaptÄ±. BozdaÄŸ, "Sivil toplum örgütleriyle ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla sohbet etme imkanÄ± bulduk. O nedenle FransÄ±z hükümetine teÅŸekkürlerimi sunuyorum. ToplantÄ±ya sahatler kala belediye aldÄ±ÄŸÄ± kararla toplantÄ±nÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± iptal etti. bulduklarÄ± baÅŸka yerlerde polis toplantÄ± yapÄ±lmasÄ± konusunda sorun çÄ±kardÄ±. Bugün izinleri alÄ±nmÄ±ÅŸ bir toplantÄ±yÄ± yapma fÄ±rsatÄ± bulamadÄ±k" "Türk toplumunun bir toplantÄ± yapmasÄ±na tahammül etmemesi kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸil. ToplantÄ± hakkÄ± Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi'nin teminat altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bir hak. Hem AB'nin hem Avrupa Konseyi'nin hem demorkatik hukuk devletlerinin vazgeçilmez özelliklerinden biri. Ä°nsanlar bir araya geliyor izin vermiyorsunuz. Bunun adÄ±na da demokrasi diyorsunuz, biz de ifade hürriyeti var diyorsunuz. Kusura bakÄ±lmasÄ±n bu demokrasiyle ifade hürriyetiyle ifade edilebilir bir ÅŸey deÄŸil. Hukuk devletine yakÄ±ÅŸan bir ÅŸey hiç deÄŸil. Bir toplumun toplantÄ± yapmasÄ±na izin vermeyen görüÅŸme yapamsÄ±na izin vermeyen demokrasi olabilir mi?

"TÜRKÄ°YE'DE DEMOKRASÄ° GÜÇLÜ, Ä°FADE HÜRRÄ°YETÄ° VARDIR"

"Türkiye'de herkes kendisini ifade etmek için istediÄŸi toplantÄ±yÄ± yapabilir. Almanya'dan kim Türkiye'de açÄ±klama yapmak istiyorsa Türkiye'nin bütün belediyeleri onlara açÄ±ktÄ±r. Türkiye'de demokrasi güçlü, ifade hürriyeti vardÄ±r. Türkiye'deki demokratik ortamÄ± görsünler. Ama burada demokrasi insan haklarÄ± ve insan haklarÄ± sözleÅŸmesiyle baÄŸdaÅŸmayan yaklaÅŸÄ±mla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z."

'ADALET BAKANI Ä°LE TOPLANTIYI Ä°PTAL ETTÄ°M'

"Bakan Zeybekçi'nin programlarÄ± da iptal edildi. Bugün toplantÄ±ya gitmiÅŸ olsaydÄ±k Adalet BakanÄ±'nÄ±n talebi üzerine görüÅŸmemiz olacaktÄ±. BazÄ± konularÄ± ele alma imkanÄ±mÄ±z olacaktÄ±. Ancak iptal edilince ben de Adalet BakanÄ± ile olan randevuyu iptal ettim ve bu toplantÄ± olmayacak. Buradan Türkiye'ye döneceÄŸiz."