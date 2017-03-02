BahÃ§eli'nin Abdulkadir Selvi iÃ§in 'kÄ±lÄ±Ã§ artÄ±ÄŸÄ±' demesi Meclis'i karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

TBMM Genel Kurulu'nda son dÃ¶nemde Ã§okÃ§a tartÄ±ÅŸÄ±lan "Karargah rahatsÄ±z" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla HÃ¼rriyet Gazetesi'nde yayÄ±nlanan habere karÅŸÄ±lÄ±k MHP lideri BahÃ§eli'nin haberin muhabiri Abdulkadir Selvi hakkÄ±nda ''kÄ±lÄ±Ã§ artÄ±ÄŸÄ±' ifadesini kullanmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k MHP Grup BaÅŸkanvekili Erhan Usta " Bu ifade Alevi kardeÅŸlerimize karÅŸÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸildir ve onlara bu ifadenin kullanÄ±lmasÄ± da doÄŸru deÄŸildir " ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Meclis Genel Kurulunda CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin Hürriyet Gazetesi yazarÄ± Abdulkadir Selvi'yi eleÅŸtirirken 'kÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±' ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak " 'KÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±' deyimi, kÄ±lÄ±ç zoruyla Müslüman yapÄ±lan ve Türkiye'de özellikle Alevi katliamÄ±ndan saÄŸ kurtulan Aleviler ve ötekileÅŸtirilenler için kullanÄ±lan, Ä±rkçÄ±, faÅŸist, gayriinsani bir deyimdir. SayÄ±n Bahçeli gibi entelektüel bir liderin bu deyimi kullanmasÄ± ÅŸanssÄ±zlÄ±ktÄ±r, düzeltmesi gerekir. Alevi toplumu gibi, Türkiye'nin diÄŸer renkleri de incinmiÅŸtir. Pirler piri Hünkar HacÄ± BektaÅŸ-Ä± Veli "Ä°ncinsen de incitme.ö diyor ama baÅŸka bir ÅŸey daha diyor Hünkar: "YetmiÅŸ iki millete bir nazarla bakmayan, halka müderris olsa da Hakk'a asidir.ö diye konuÅŸtu.

ALEVÄ°LERE 'KILIÇ ARTIÄžI' Ä°FADESÄ° KULLANILMASI DOÄžRU DEÄžÄ°LDÄ°R

SataÅŸmadan dolayÄ± söz alan MHP Grup BaÅŸkanvekili Erhan Usta, 'kÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±' ifadesinin Türk tarihinde savaÅŸ ve fetihlerden sonra geride kalan zevata verilen bir tanÄ±mlama olduÄŸunu vurgulayarak ÅŸöyle konuÅŸtu:"Bunu bazen de böyle, bir soykÄ±rÄ±m ÅŸeklinde de kullanÄ±yorlar. Hiç öyle bir ÅŸey deÄŸil. SavaÅŸ ve fetihten sonra geride kalanlar için bir tanÄ±mlama, sosyolojik bir ifade. Hiçbir zaman bu ifade Alevilere karÅŸÄ± da kullanÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸildir. Aleviler bu topraklarÄ±n sahibidir, asÄ±l sahibidir, bu vatanÄ±n sahibidir. Bunlar için Milliyetçi Hareket Partisinin Genel BaÅŸkanÄ±nÄ±n hiçbir ÅŸekilde böyle bir ifade kullanmasÄ± söz konusu olamaz. Bizim buradaki kastÄ±mÄ±z yani ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak, birilerini dÄ±ÅŸlamak, birilerine bir ÅŸeyler ifade etmek deÄŸil, tam tersine, kardeÅŸliÄŸi pekiÅŸtirmeye yönelik olarak söylenmiÅŸtir ve Milliyetçi Hareket Partisini herhangi bir etnik kökenli vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n düÅŸmanÄ± gibi göstermeye yönelik yapÄ±lan ÅŸiddetli bir eleÅŸtiridir. DolayÄ±sÄ±yla, bu baÄŸlamÄ±ndan koparÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunu düzeltmek lazÄ±m.Tekrar söylüyorum, Aleviler bizim kardeÅŸlerimizdir, Aleviler bu topraklarÄ±n sahipleridir. Onlara "kÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±" ifadesi kullanÄ±lmasÄ± hiçbir ÅŸekilde doÄŸru deÄŸildir ve bu ifade onlara karÅŸÄ± da kullanÄ±lmÄ±ÅŸ bir ifade deÄŸildir."

ÖZGÜR ÖZEL: KIRICI BÄ°R TERÄ°M

CHP Grup BaÅŸkanvekili ÖZgür Özel ise Bahçeli'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 'kÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±' ifadesinin kÄ±rÄ±cÄ± bir terim olduÄŸunu belirterek "SayÄ±n Bahçeli'nin bir basÄ±n mensubuna, bir köÅŸe yazarÄ±na "kÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±" ifadesini kullanmasÄ±, içinde bulunduÄŸumuz siyaset düzlemi içerisinde bir fetihten sonra geride kalanlar, kÄ±lÄ±çtan geçirilmemiÅŸ olanlar ve kaçmÄ±ÅŸ, kurtulmuÅŸ olanlar için kullanÄ±lan ve çoÄŸu zaman soykÄ±rÄ±mlar, çoÄŸu zaman bir yerdeki bir etnik grubu ya da bir mezhebi ortadan kaldÄ±rma iradesinin baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±, geride bÄ±raktÄ±klarÄ± için kullanÄ±lan sosyolojik ve kÄ±rÄ±cÄ± bir terim" dedi. - Ankara