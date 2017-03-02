Figen YÃ¼ksekdaÄŸ hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ± HDP'li vekiller salondan atÄ±ldÄ±

Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan yargÄ±lanan eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YÃ¼ksekdaÄŸ mahkeme salonuna getirilince davayÄ± izlemeye gelen HPD'li milletvekiller alandan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Ä°zmir'de yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸma nedeniyle 'terör örgütü propagandasÄ± yapmak' suçundan yargÄ±lanan ve 1 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenen eski HDP milletvekili ve HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ, hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Kendine istinat edilen suçlamayÄ± kabul etmeyen Figen YüksekdaÄŸ, mahkeme heyetinden beraatini talep etti. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Halil Ä°brahim Kibar, YüksekdaÄŸ'a, cezasÄ±nÄ±n 2 yÄ±ldan az olmasÄ± halinde, "Hükmün geriye bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ister misin?" diye sordu. Figen YüksekdaÄŸ da, "Hükmün geriye bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istemem. Suçlu olduÄŸuma inanmÄ±yorum. Beraat edeceÄŸimi düÅŸünüyorum" diye yanÄ±tladÄ±.

Ä°ZLEYÄ°CÄ°LER ÇIKARILDI

Bu sÄ±rada mahkeme salonunda izleyici olarak bulunan HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irat ve beraberindeki partililer, SEGBÄ°S'te kayÄ±tta olan Figen YüksekdaÄŸ'a el sallayÄ±p 'Seni seviyoruz' diye baÄŸÄ±rdÄ±. Figen YüksekdaÄŸ da kameradan gördüÄŸü arkadaÅŸlarÄ±na el sallayÄ±p 'Ben de sizi seviyorum' diye cevap verdi. Ä°zleyiciler "Herkesin selamÄ± var, 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Gününü kutluyoruz" diye diyaloÄŸu uzatÄ±nca mahkeme baÅŸkanÄ±, izleyicileri duruÅŸma salonundan çÄ±karttÄ±.