Ã–mer Ã‡elik BozdaÄŸ'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n engellemesine bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi

AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Almanya'da konuÅŸmasÄ± engellenen Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ iÃ§in tepkisini "Ä°deolojik Berlin duvarÄ± inÅŸa ediyorlar" ÅŸeklinde gÃ¶sterdi.

AB BakanÄ± ve BaÅŸmüzakereci Ömer Çelik, Almanya'da Bakan Bekir BozdaÄŸ'Ä±n vatandaÅŸlarla yapacaÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n engellenmesine büyük tepki gösterdi. Çelik ÅŸöyle konuÅŸtu: "Almanya'da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸma toplantÄ±larÄ±nÄ±n engellenmesi açÄ±k biçimde demokratik hakkÄ±n engellenmesidir. Almanya ile demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler gibi ortak deÄŸerleri paylaÅŸÄ±yoruz. Bu deÄŸerlere saygÄ± bekliyoruz.VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Türkiye'deki seçimlerde/halkoylamasÄ±nda oy kullanma hakkÄ± vardÄ±r ve bu nedenle demokratik sürecin doÄŸal özneleridirler. Türkiye'deki demokratik çerçevede farklÄ± tercihlerle ilgili vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bilgilendirilmeleri de demokratik bir haktÄ±r.Almanya'da pekçok siyasetçinin bu hakkÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸmasÄ± ve bazÄ± kurumlarÄ±n fiilen engellemesi kabul edilemez. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸma toplantÄ±larÄ±nÄ±n engellemesi demokratik çerçeveden uzaklaÅŸmadÄ±r. Bunun Avrupa demokrasilerinde olmamasÄ± gerekir.

"Ä°DEOLOJÄ°K BERLÄ°N DUVARLARI Ä°NÅžA EDÄ°YORLAR"

Böyle yaparak demokrasiler arasÄ±ndaki köprüleri zedeliyorlar ve Ä°nsanlarÄ± birbirinden koparan ideolojik Berlin duvarlarÄ± inÅŸa ediyorlar. Türkiye'ye karÅŸÄ± demokrasi düÅŸmanÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n talepleri ile paralel uygulamalar görmek üzücüdür. Bunlar, Avrupa demokrasilerine yakÄ±ÅŸmaz. Avrupa'da ideolojik ve zihinsel yeni Berlin DuvarlarÄ± inÅŸa edenler, Avrupa demokrasilerine en büyük zararÄ± verirler. Demokratik buluÅŸmalar engellenirse, demokrasiye karÅŸÄ± coÄŸrafi ve siyasi tel örgüler çekilmiÅŸ olur.

"ALMANYA'NIN KARARI IRKÇILAR Ä°ÇÄ°N BAÅžARI"

Göçmen düÅŸmanÄ±, anti-semitik, Ä±rkçÄ± ve Ä°slamofobik siyasi akÄ±mlar aynÄ± zamanda AB deÄŸerlerine de düÅŸmanlar. BunlarÄ±n, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸmamamÄ±zÄ± engelleme çaÄŸrÄ±larÄ±na denk uygulamalar, Avrupa demokrasilerini yanlÄ±ÅŸ ellere teslim etmektir. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸmalarÄ± engelleyen bir ülkenin, bunun sonuçlarÄ±nÄ±n demokratik deÄŸerleri zayÄ±flatmak olduÄŸunu görmesi gerekir. Tüm dünyaya daha çok demokrasi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmasÄ± gereken bir dönemde en temel demokratik haklarÄ±n engellemesi izah edilemez. Almanya'da alÄ±nan bu kararlar hür dünyanÄ±n deÄŸerlerine baÄŸlÄ± olanlar için yenilgi, Ä±rkçÄ±lar için baÅŸarÄ± olur. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸmalarÄ± engelleyen bu uygulamalardan vazgeçilmesini bekliyoruz. "Temel deÄŸerleri" hatÄ±rlatÄ±yoruz..."