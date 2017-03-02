Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu MHP liderini eleÅŸtirdi ya biz ya onlar demek doÄŸru deÄŸildir

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin 'bayrak' aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± sert bir ÅŸekilde eleÅŸtirdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'na, MHP Genel Lideri Devlet Bahçeli'nin, Barzani'nin Türkiye ziyareti sÄ±rasÄ±nda Kuzey Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n göndere çekilmesini set bir dille eleÅŸtirmesi soruldu. ÇavuÅŸoÄŸlu, "Ä°lk defa da yapÄ±lan bir uygulama deÄŸildir. Bu olmasÄ±n görüÅŸüne de görüÅŸ olarak saygÄ± duyabiliriz. Bu konuyu baÅŸka yerlere çekmek ya biz ya onlar demek doÄŸru deÄŸildir. Buradaki uygulama sÄ±radan bir protokol uygulamasÄ±dÄ±r. Herhangi kasÄ±tlÄ± birÅŸey yoktur " ifadelerini kullandÄ±.

"YA BÄ°Z YA ONLAR DEMEK DOÄžRU DEÄžÄ°L"

BazÄ±larÄ±nÄ± sevebiliriz sevmeyebiliriz ayrÄ± bir ÅŸey ama diplomaside protokol kurallarÄ±nÄ±n iÅŸlemesi baÅŸka bir ÅŸeydir. Burada hiç kimseye pozitif bir ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yoktur. Ä°lk defa da yapÄ±lan bir uygulama deÄŸildir. Bu olmasÄ±n görüÅŸüne de görüÅŸ olarak saygÄ± duyabiliriz. Bu konuyu baÅŸka yerlere çekmek ya biz ya onlar demek doÄŸru deÄŸildir. Buradaki uygulama sÄ±radan bir protokol uygulamasÄ±dÄ±r. Herhangi kasÄ±tlÄ± bir ÅŸey de yoktur."