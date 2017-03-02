Bakan BozdaÄŸ Almanya'daki programÄ±n iptaline iliÅŸkin sert konuÅŸtu

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Almanya'da konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin iptal edilmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Almanya’da Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ’Ä±n konuÅŸma yapacaÄŸÄ± AvrupalÄ± Türk Demokratlar BirliÄŸi’nin (UETD) düzenlediÄŸi etkinliÄŸe "park yeri ve giriÅŸlerin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±" öne sürülerek engel çÄ±karÄ±ldÄ±.Gaggenau belediyesi, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, UETD’ye kiraladÄ±ÄŸÄ± bir salonda düzenlenecek etkinlik için verdiÄŸi izni geri çektiÄŸini duyurdu.

AçÄ±klamada, UETD Gaggenau ÅŸubesinin kuruluÅŸ etkinliÄŸinin gerçekleÅŸtirmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ’Ä±n misafir konuÅŸmacÄ± olarak yer almasÄ±nÄ±n duyulmasÄ±yla bölge dÄ±ÅŸÄ±ndan da medya ilgisinin arttÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

EtkinliÄŸe bölge dÄ±ÅŸÄ±ndan çok fazla ziyaretçinin gelmesinin beklendiÄŸi iddia edilen açÄ±klamada, söz konusu salonun park yerlerinin ve giriÅŸlerin yeterli olmayacaÄŸÄ± öne sürüldü.

Belediyenin açÄ±klamasÄ±nda, bu sebepten dolayÄ± UETD’ye verilen iznin geri çekildiÄŸi bildirildi.

"Kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸil"

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, toplantÄ±nÄ±n iptal edilmesine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Maalesef bugün izinleri alÄ±nmÄ±ÅŸ, her türlü çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir buluÅŸmayÄ± yapma fÄ±rsatÄ± bulamadÄ±k. Her defasÄ±nda insan haklarÄ±, demokrasi, hukukun üstünlüÄŸü, ifade özgürlüÄŸü üzerine konuÅŸmalar yapan ve kendileri dÄ±ÅŸÄ±ndaki herkesi bu konudaki eksikleriyle suçlayan, bunu eleÅŸtiri haline getiren Alman makamlarÄ±nÄ±n, Türk toplumunun bir toplantÄ± yapmasÄ±na tahammül etmemesi kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸildir." dedi.

Almanya Adalet BakanÄ±yla görüÅŸmesini iptal etti

"Gaggenau ÅŸehrindeki toplantÄ±ya gitmiÅŸ olsaydÄ±k Almanya Adalet BakanÄ±'nÄ±n talebi üzerine bir görüÅŸmemiz olacaktÄ±." ifadelerini kullanan BozdaÄŸ, "RandevulaÅŸtÄ±k. Karlsruhe'de buluÅŸup saat 18.00'de bazÄ± konularÄ± birlikte ele alma imkanÄ±mÄ±z olacaktÄ±. Ancak Gaggenau'da yapÄ±lacak toplantÄ± iptal edilince ben de Adalet BakanÄ±yla olan bu randevuyu iptal ettim. Bu toplantÄ± olmayacak, buradan Türkiye'ye döneceÄŸiz." dedi.

"Ä°deolojik 'Berlin DuvarlarÄ±' inÅŸa ediyorlar"

AB BakanÄ± ve BaÅŸmüzakereci Ömer Çelik, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸe izin verilmemesine tepki göstererek, "Almanya'da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸma toplantÄ±larÄ±nÄ±n engellenmesi açÄ±k biçimde demokratik hakkÄ±n engellenmesidir. Almanya ile demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler gibi ortak deÄŸerleri paylaÅŸÄ±yoruz. Bu deÄŸerlere saygÄ± bekliyoruz." dedi.

Bakan Çelik, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸma toplantÄ±larÄ±nÄ±n engellenmesi demokratik çerçeveden uzaklaÅŸmadÄ±r. Bunun Avrupa demokrasilerinde olmamasÄ± gerekir. Böyle yaparak demokrasiler arasÄ±ndaki köprüleri zedeliyorlar ve insanlarÄ± birbirinden koparan ideolojik 'Berlin DuvarlarÄ±' inÅŸa ediyorlar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Almanya'da alÄ±nan bu kararlarÄ±n hür dünyanÄ±n deÄŸerlerine baÄŸlÄ± olanlar için yenilgi olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Çelik, Ä±rkçÄ±lar için baÅŸarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.