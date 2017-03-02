Muharrem Ä°nce'den Ã§ok konuÅŸulacak referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce 16 Nisan tarihinde yapÄ±lacak referandum iÃ§in Ã§arpÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klamada bulundu

CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, anayasa referandumuyla ilgili, "Ne evet diyen terörist ne de hayÄ±r diyen teröristtir. Biz olaylara böyle bakmÄ±yoruz. Bu demokrasi meselesidir. Ä°nsanlarÄ±n tercihi hangi yönde ise saygÄ± duyarÄ±z" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, beraberindeki Bilecik Milletvekili YaÅŸar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve BartÄ±n Milletvekili Muhammed RÄ±za YalçÄ±nkaya ile CHP Van Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret etti. Ä°nce, elektrik kesintilerine tepki göstererek, "Van'da elektrik yoksa ampule de gerek yoktur. O zaman bu ÅŸehirde ampulleri sökmek lazÄ±m. AdÄ±nÄ± büyükÅŸehir yapmakla büyükÅŸehir olunmuyor. 2017 yÄ±lÄ±nda hala elektrik yoksa bir kentin, düÅŸtüÄŸümüz durumu düÅŸünün. Burada sayÄ±n valiye ve hükümete sesleniyorum. Nedir bu rezalet, biz geldiÄŸimizde mi kesiyorsunuz? Yoksa sürekli mi kesiyorsunuz? Böyle bir ÅŸey olur mu? Elektriklerin kesik olmasÄ±nÄ±n sebebi nedir?" dedi.

"TÜRKÄ°YE'YE 300 MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° FAZLA BÄ°LE"

Referandum için ‘evet' diyenlerin de ‘hayÄ±r' diyenlerin de bu ülkenin vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu ifade eden Ä°nce, "Ne evet diyen terörist, ne de hayÄ±r diyen teröristtir. Biz olaylara böyle bakmÄ±yoruz. Bu demokrasi meselesidir. Ä°nsanlarÄ±n tercihi hangi yönde ise saygÄ± duyarÄ±z. Tabii biz parti olarak insanlarÄ±mÄ±za doÄŸrusunu anlatmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Hükümet yetkilileri meydanlarda ÅŸöyle söylüyor; ‘evet' çÄ±karsa terör bitecek, ekonomi güçlenecek, güçlü Türkiye olacaÄŸÄ±z. Bu 18 maddenin içinde hangisi ekonomiyi güçlendirecek? Hangi madde terörü bitirecek? Maddeyi açÄ±klasÄ±nlar. Amerikan BirleÅŸik Devletlerinin nüfusu 300 milyondur. Amerika'daki milletvekili sayÄ±sÄ± 435, Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 80 milyon, milletvekili sayÄ±sÄ± 550'dir. Åžimdi bunu 600 yapacaÄŸÄ±z. AslÄ±nda bu sayÄ± 650'ye ulaÅŸacak. Çünkü 600 milletvekili, aynÄ± milletvekili statüsünde CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± var. Milletvekillerinden bakan olmayacak, bakanlar dÄ±ÅŸarÄ±dan olacak. Türkiye'ye 300 milletvekili fazla bile, niye 650 yapÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

Yeni sistemde hükümete gensoru verilemeyeceÄŸini anlatan Ä°nce, ÅŸöyle devam etti:

"Sözlü soru yok. Yani ben Van ile ilgili bir soru soracaÄŸÄ±m, ama getirilmek istenen sistemde biz bu soruyu soramayacaÄŸÄ±z. Partili CumhurbaÅŸkanÄ± olacak. BakÄ±n bu yanlÄ±ÅŸtÄ±r. GeçmiÅŸte ülkede bir felaket olduÄŸu zaman CumhurbaÅŸkanÄ± Çankaya KöÅŸkü'nde parti baÅŸkanlarÄ±nÄ± çaÄŸÄ±rÄ±rdÄ±. Millete güven verirdi. Partili CumhurbaÅŸkanÄ± olunca sadece ve sadece kendisine oy verenleri temsil eder. Oysa CumhurbaÅŸkanÄ± milleti temsil etmesi gerekiyor. Bir kiÅŸi hem partinin baÅŸkanÄ±, hem devletin baÅŸkanÄ± olursa, bu doÄŸru olmaz. Ben milletimizin bu referandumda ‘hayÄ±r' vereceÄŸine inanÄ±yorum".

"1924'TE ATATÜRK'E BÖYLE BÄ°R YETKÄ° VERÄ°LMEK Ä°STENMÄ°Åž"

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na olaÄŸanüstü hal ilan edebileceÄŸini söyleyen Ä°nce, "BüyükÅŸehir YasasÄ±nÄ± iptal edebilir. Van'Ä± Bitlis'e baÄŸlayabilir. Böyle bir ÅŸey olamaz. Bir faniye bu yetkiyi vermememiz lazÄ±m. 1924'te Atatürk'e böyle bir yetki verilmek istenmiÅŸ, fakat milletvekilleri karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. Kimseye bu yetki verilmez. Bu Tayyip ErdoÄŸan düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± deÄŸildir. Bizim derdimiz Tayyip ErdoÄŸan deÄŸil, Türkiye Cumhuriyeti'dir. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸidir" diye konuÅŸtu.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a da tepki gösteren Ä°nce, "BakÄ±n bu sistemle birlikte baÅŸbakanlÄ±k kaldÄ±rÄ±lÄ±yor ve Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'da kendini yok etmek için meydanlarda geziyor. Dünya siyaset tarihinde bunun bir örneÄŸi yok. Bizim bin yÄ±llÄ±k tarihimizde hep ikinci adamlar vardÄ±r. Bu ülkeye hep ikinci adam gerekiyor. Onun için ben VanlÄ± kardeÅŸlerimin bu referandumda ‘hayÄ±r' diyeceÄŸine inanÄ±yorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ä°nce ve beraberindekiler, daha sonra Hastane ve Cumhuriyet caddeleri üzerindeki esnafÄ± ziyaret ederek, referandum için destek istedi.