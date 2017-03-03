Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/03/2017 12:46

Bakan IÅŸÄ±k ABD'nin MenbiÃ§ konusunda TÃ¼rkiye'ye verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutmasÄ±nÄ± bekliyoruz


Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, Suriye'de yapÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab'tan sonraki kolu olan MenbiÃ§ operasyonu hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "Türkiye'nin önceliÄŸi ÅŸu anda Menbiç'tir. BaÅŸta ABD olmak üzere koalisyon güçlerinden bu konuda Türkiye'ye verilen sözlerini tutmasÄ±nÄ± bekliyoruz. FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki PYD, PKK unsurlarÄ±nÄ±n kesinlikle FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndan yani Menbiç'ten çekilmesini bekliyoruz, bunu da istiyoruz. Bu ABD'nin Türkiye'ye taahhüdüdür. Bu taahhüdün en kÄ±sa sürede yerine getirilmesini bekliyoruz." dedi.

"ABD'NÄ°N SÖZÜNÜ TUTMASINI BEKLÄ°YORUZ"

IÅŸÄ±k, bu aÅŸamada bölgede ciddi bir hareketlilik baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Önce DEAÅž bazÄ± yerleri rejime bÄ±raktÄ±. Åžimdi de gördüÄŸümüz kadarÄ±yla PYD, YPG, bazÄ± yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslÄ±nda PYD'nin DEAÅž'Ä±n ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiÄŸi iddiamÄ±zÄ± doÄŸrulayan, ispatlayan bir geliÅŸme. Yani birbirine düÅŸman gibi görünen pek çok yapÄ±nÄ±n kolaylÄ±kla bir araya geldiÄŸini ÅŸu birkaç günlük hareketlilikten gördük. Bu noktada tabii Türkiye'nin önceliÄŸi ÅŸuanda Menbiç'tir. BaÅŸta ABD olmak üzere koalisyon güçlerinden bu konuda Türkiye'ye verilen sözlerini tutmasÄ±nÄ± bekliyoruz. FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki PYD, PKK unsurlarÄ±nÄ±n kesinlikle FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndan yani Menbiç'ten çekilmesini bekliyoruz, bunu da istiyoruz. Bu ABD'nin Türkiye'ye taahhüdüdür. Bu taahhüdün en kÄ±sa sürede yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu noktada da çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdürüyoruz."

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KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Adalet BakanÄ±'nÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± iptal eden Almanya'yÄ± sert eleÅŸtirdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'daki toplantÄ±sÄ±nÄ±n iptal edilmesi iÃ§in, "Hem dÃ¼nyaya demokrasi dersi verirsiniz hem bir partinin iki bakanÄ± konuÅŸmak ister, siz bu konuÅŸmayÄ± ÅŸu veya bu gerekÃ§eyle yasaklarsÄ±nÄ±z. Asla doÄŸru bulmuyoruz." ÅŸeklinde eleÅŸtirdi.


Bakan BozdaÄŸ Almanya'nÄ±n kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi tam anlamÄ±yla faÅŸist uygulama

DÃ¼n Almanya'da referandum konuÅŸmasÄ± yapmasÄ± planlanan Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'a belediyeden yasak getirildi. BozdaÄŸ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± engellemeyle ilgili konuÅŸtu.


Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu aÃ§Ä±kladÄ± TÃ¼rkiye MenbiÃ§ operasyonuna hazÄ±r

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin Suriye'deki ilerlemesinde bundan sonraki hedeflerinden bahsederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "O ÅŸehirler, o ÅŸehirlerde yaÅŸayanlarÄ±ndÄ±r ve yÃ¶netimi de onlara teslim etmek gerekir. EÄŸer YPG buradan Ã§ekilmezse tabii ki YPG'yi vuracaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yledik"