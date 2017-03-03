Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/03/2017 13:09

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Adalet BakanÄ±'nÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± iptal eden Almanya'yÄ± sert eleÅŸtirdi


CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'daki toplantÄ±sÄ±nÄ±n iptal edilmesi iÃ§in, "Hem dÃ¼nyaya demokrasi dersi verirsiniz hem bir partinin iki bakanÄ± konuÅŸmak ister, siz bu konuÅŸmayÄ± ÅŸu veya bu gerekÃ§eyle yasaklarsÄ±nÄ±z. Asla doÄŸru bulmuyoruz." ÅŸeklinde eleÅŸtirdi.

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, dernek temsicileriyle bir araya geldi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu toplantÄ±da Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'daki toplantÄ±sÄ±nÄ±n iptal edilmesini eleÅŸtirerek, "Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nden 2 milletvekili Almanya'da konuÅŸacak, konuÅŸmalarÄ± iptal edilmiÅŸ. Asla ve asla doÄŸru deÄŸildir. Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz hem bir partinin 2 bakanÄ± konuÅŸmak ister siz bu konuÅŸmayÄ± ÅŸu veya bu gerekçeyle yasaklarsÄ±nÄ±z. Asla doÄŸru bulmuyoruz. Onlar da çÄ±kmalÄ± kendi düÅŸüncelerini açÄ±klayabilmeli. Herkes düÅŸüncesini özgürce ifade edebilmelidir." dedi.

 

 

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