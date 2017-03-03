Bakan BozdaÄŸ'Ä±n katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n iptaline HDP'den de tepki geldi

HDP'li Osman Baydemir, Almanya'da Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n iptal edilmesine tepki gÃ¶sterdi

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, parlamentoda düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Osman Baydemir, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da Türk vatandaÅŸlarÄ±yla buluÅŸma toplantÄ±sÄ±nÄ±n iptal edilmesine iliÅŸkin "Siyasetçi dilediÄŸi yerde dilediÄŸi fikrini ifade edebilmelidir. Ve fikrinden dolayÄ± engellenmemeli, yasaklanmamalÄ±, ötekileÅŸtirilmemelidir.

Åžimdi ben sorarÄ±m; bizler fikrimizi özgürce ifade edebiliyor muyuz? Özgürce ifade edebilen insanlara ne oluyor? SayÄ±n Adalet BakanÄ±, BaÅŸbakan, CumhurbaÅŸkanÄ±, DemirtaÅŸ, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Bahçeli de dünyanÄ±n her yerinde ve bu ülkenin her karÄ±ÅŸ topraÄŸÄ±nda sevenleriyle, kitlesiyle buluÅŸabilmelidir. Siz kendi ülkenizde bunu kendi insanlarÄ±nÄ±za vermezseniz eleÅŸtirileriniz havada kalÄ±r, kimse sizi ciddiye almaz. AçÄ±klamalarÄ±mÄ±n empati kurmaya vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum. Ama bunu da siyaset, referandum malzemesi olarak kullanacaklar. Bunu yapmayÄ±n. Bunun kimseye faydasÄ± olmayacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.