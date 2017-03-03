CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Bakan Bekir BozdaÄŸ'a destek verdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n iptal edilmesine tepki gÃ¶sterdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'daki etkinliÄŸe katÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesine iliÅŸkin, "Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nden 2 milletvekili Almanya’da konuÅŸacak, konuÅŸmalarÄ± iptal edilmiÅŸ. Asla ve asla doÄŸru deÄŸildir. Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz hem bir partinin 2 bakanÄ± konuÅŸmak ister siz bu konuÅŸmayÄ± ÅŸu veya bu gerekçeyle yasaklarsÄ±nÄ±z. Asla doÄŸru bulmuyoruz. Onlar da çÄ±kmalÄ± kendi düÅŸüncelerini ifade edebilmeli." dedi.

Sivas dernekleri, federasyonlarÄ± ve vakÄ±flarÄ±nÄ±n temsilcileriyle bir araya gelen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 16 Nisan'da referanduma götürülecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye koalisyonlardan çok çektiÄŸi için baÅŸkanlÄ±k sistemini getiriyoruz." denildiÄŸini ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Gayet basit. Åžu soruyu soracaksÄ±n; '15 yÄ±ldÄ±r bu ülkede koalisyon mu var? Yoksa vardÄ± da biz mi farkÄ±nda deÄŸildik. 15 yÄ±ldÄ±r bu ülkede koalisyon yoksa ve sen de bir daha iktidar olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorsan niye baÅŸkanlÄ±k sistemini getiriyorsun? Hangi gerekçeyle getiriyorsun? Ä°ktidar kanadÄ± bizim kavga etmemizi istiyor, bizi kamplaÅŸtÄ±rmak istiyor, bu tuzaÄŸa düÅŸmeyeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sorunun memleketin akÄ±lla mÄ± yoksa ön yargÄ±larla mÄ± yönetileceÄŸi olduÄŸunu aktararak, "Bir memleketi akÄ±lla yönetiyorsanÄ±z, üç kiÅŸi bir araya gelirse daha güzel kararlar çÄ±kar, beÅŸ kiÅŸi bir araya gelirse daha güzel kararlar çÄ±kar. Bir görüÅŸe karÅŸÄ± farklÄ± bir görüÅŸ çÄ±karsa ortaya daha olgun bir görüÅŸ ortaya çÄ±kar. Koalisyonlardan niye korkuyoruz? ifadelerini kullandÄ±.

Türkiye'de koalisyon dönemlerinde büyüme hÄ±zÄ±nÄ±n daha fazla olduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, aksi yöndeki iddialarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"BozdaÄŸ'a yapÄ±lan asla doÄŸru deÄŸildir"

Kemal KÄ±laçdaroÄŸlu, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'daki etkinliÄŸe katÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesine iliÅŸkin, "Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nden 2 milletvekili Almanya’da konuÅŸacak, konuÅŸmalarÄ± iptal edilmiÅŸ. Asla ve asla doÄŸru deÄŸildir. Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz hem bir partinin 2 bakanÄ± konuÅŸmak ister siz bu konuÅŸmayÄ± ÅŸu veya bu gerekçeyle yasaklarsÄ±nÄ±z. Asla doÄŸru bulmuyoruz. Onlar da çÄ±kmalÄ± kendi düÅŸüncelerini ifade edebilmeli.

"Evet çÄ±karsa bizi büyük bir macera bekliyor"

"Halk oylamasÄ±nda 'hayÄ±r' çÄ±karsa ekonomi istikrarsÄ±z olur mu?" diye sorulduÄŸunu dile getiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, hiçbir ÅŸey olmayacaÄŸÄ±nÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n da BaÅŸbakan'Ä±n da görevini sürdüreceÄŸini, TBMM'nin de eskiden olduÄŸu gibi kanun yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Evet çÄ±karsa? O zaman bizi büyük bir macera bekliyor, sonu belli olmayan bir macera." dedi.

"Neden 'evet' diyeceklerini anlatmÄ±yorlar"

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, referandumun milletvekili seçimine benzetilmemesi gerektiÄŸine dikkati çekerek, sonucun "hayÄ±r" çÄ±kmasÄ± durumunda ülkenin yönetim sisteminde hiçbir ÅŸeyin deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini kaydetti.

"Türkiye'nin bu kadar sorunu varsa niye baÅŸkanlÄ±k sistemi geliyor? Bir Allah'Ä±n kulunun çÄ±kÄ±p bunu bize makul cümlelerle anlatmasÄ± lazÄ±m. 'Evet' deyin. Ä°yi de neden 'evet' diyeceklerini anlatamÄ±yorlar." diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, buradan çÄ±kÄ±ÅŸ bulunamadÄ±ÄŸÄ± için toplumun kutuplaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "SakÄ±n bu tuzaÄŸa kimse düÅŸmesin. Toplumu kutuplaÅŸtÄ±rmaya kimsenin hakkÄ± yoktur. KutuplaÅŸmayacaÄŸÄ±z. Çünkü bu siyasi partilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir seçim deÄŸil." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Referandumun memleket meselesi olduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bu bir referandumdur. Bunun partilerle alakasÄ± yoktur. Türkiye'nin geleceÄŸiyle ilgilidir. Bunu herkese anlatmamÄ±z lazÄ±m. Bu bir memleket meselesi. Bu bir demokrasi meselesi. Bunun SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan ile bir ilgisi yok. Hepimiz faniyiz. Ama bu anayasa böyle gidecek. Birisi vardÄ±r çok makul gelir, seçilmiÅŸtir makul bir insandÄ±r. Biri gelir makul deÄŸildir." diye konuÅŸtu.

"Mutlaka sandÄ±ÄŸa gidin"

Herkesin aklÄ±nÄ± kullanarak sandÄ±ÄŸa gitmesi gerektiÄŸini dile getiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle tamamladÄ±:

"SandÄ±ÄŸa giderken düÅŸünerek gideceÄŸiz. Kavga etmeden gideceÄŸiz. Bunun siyasi parti kutuplaÅŸmasÄ±na dönüÅŸmesi en büyük tehlike. Türkiye'ye verilecek en büyük zarar. Adalet ve KalkÄ±nma Partisinden de Milliyetçi Hareket Partisinden de diÄŸer partilerden de bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n çok iyi bilmesi lazÄ±m. Mesele memleket meselesidir, parti meselesi deÄŸildir. Olaya böyle bakmamÄ±z lazÄ±m. Böyle bakmazsak hep beraber kaybederiz. SandÄ±klarÄ± ve oylara sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z. Oyunuz ne olursa olsun baÅŸÄ±mÄ±n üstünde. Ä°ster 'evet', ister 'hayÄ±r' olsun ama mutlaka sandÄ±ÄŸa gidin. SandÄ±ÄŸa gidip oyunuzu kullanÄ±rsanÄ±z Türkiye'nin geleceÄŸi konusunda karar veren, sorumluluk alan bir kiÅŸi olursunuz."