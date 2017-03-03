CHP'li Fatma KÃ¶se yeni anayasa yazabiliriz dedi

CHP KadÄ±n KollarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Fatma KÃ¶se partisinin KarabÃ¼k Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP KadÄ±n KollarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Fatma Köse, "Herkesin huzur içinde yaÅŸayacaÄŸÄ±, kimsenin kimseye üstünlük taslamayacaÄŸÄ± yeni bir anayasa yazabiliriz." dedi.

Köse, CHP Karabük Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±nÄ±n "hiçbir anayasal kurumun, halkÄ±n görüÅŸünün alÄ±nmaksÄ±zÄ±n yapÄ±lmak istenen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin uzlaÅŸmayla ortaya çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi.

Bu tartÄ±ÅŸmayÄ± mevcut cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlamanÄ±n yanlÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Köse, "Bu süreç, bundan sonraki yÄ±llarda da devam edecek olan bir süreçtir. Ä°leride baÅŸa basiretsiz bir kiÅŸi geldi, ne olacak? BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± atayacak. Seçimle gelmeyen, atanan bu kiÅŸi Türkiye'yi yönetecek. Bu demokrasiden tamamen uzaklaÅŸmak deÄŸil midir? Bunlar tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ± mÄ±? HayÄ±r. Mesele parti meselesi deÄŸildir. Bu ne bir kiÅŸinin ne de bir partinin meselesidir. Bu ülkemizin ve çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi meselesidir. Mesele memleket meselesidir ve bu memleket hepimizin." diye konuÅŸtu.

"Zalimleri var eden mazlumlarÄ±n rÄ±zasÄ±dÄ±r"

Köse, "HatalarÄ±n, eksikliklerin, yanlÄ±ÅŸlarÄ±n sadece demokrasi rejiminde ve özgür bir meclisin varlÄ±ÄŸÄ±nda düzeltileceÄŸini bildiÄŸimiz için 'HayÄ±r'Ä± tercih etmemiz gerekiyor." dedi.

KÄ±rmadan, dökmeden, ideolojik tartÄ±ÅŸmalara girmeden, meseleyi "sen, ben" kavgasÄ±na çekmeden yürütecekleri bir "HayÄ±r" kampanyasÄ±yla baÅŸarÄ±ya ulaÅŸabileceklerini kaydeden Köse, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±:

"Herkesin huzur içinde yaÅŸayacaÄŸÄ±, kimsenin kimseye üstünlük taslamayacaÄŸÄ± yeni bir anayasa yazabiliriz. Bu mümkün, hem de fazlasÄ±yla mümkün. Åžunu unutmayÄ±n; Zalimleri var eden mazlumlarÄ±n rÄ±zasÄ±dÄ±r. Gün bugün, an bu andÄ±r. GüneÅŸin doÄŸduÄŸu her ufukta, umuda giden bir yol mutlaka vardÄ±r. Bizler umuda giden bu yolda, ülkesini seven, bayraÄŸÄ±nÄ± seven, adÄ±nÄ± ve kimliÄŸini nasÄ±l tanÄ±mlarsa tanÄ±mlasÄ±n, hangi partiyi tutarsa tutsun, hiç ayrÄ±m yapmadan, hep birlikte 'bir yürek' olarak mücadele edeceÄŸiz."