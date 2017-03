CHP'li Fatma KÃ¶se yeni anayasa yazabiliriz dedi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse partisinin Karabük İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Herkesin huzur içinde yaşayacağı, kimsenin kimseye üstünlük taslamayacağı yeni bir anayasa yazabiliriz." dedi.

Köse, CHP Karabük İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki halk oylamasının "hiçbir anayasal kurumun, halkın görüşünün alınmaksızın yapılmak istenen anayasa değişikliğinin uzlaşmayla ortaya çıkmadığını" söyledi.

Bu tartışmayı mevcut cumhurbaşkanına bağlamanın yanlış olacağını belirten Köse, "Bu süreç, bundan sonraki yıllarda da devam edecek olan bir süreçtir. İleride başa basiretsiz bir kişi geldi, ne olacak? Başkan yardımcısını atayacak. Seçimle gelmeyen, atanan bu kişi Türkiye'yi yönetecek. Bu demokrasiden tamamen uzaklaşmak değil midir? Bunlar tartışıldı mı? Hayır. Mesele parti meselesi değildir. Bu ne bir kişinin ne de bir partinin meselesidir. Bu ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği meselesidir. Mesele memleket meselesidir ve bu memleket hepimizin." diye konuştu.

"Zalimleri var eden mazlumların rızasıdır"

Köse, "Hataların, eksikliklerin, yanlışların sadece demokrasi rejiminde ve özgür bir meclisin varlığında düzeltileceğini bildiğimiz için 'Hayır'ı tercih etmemiz gerekiyor." dedi.

Kırmadan, dökmeden, ideolojik tartışmalara girmeden, meseleyi "sen, ben" kavgasına çekmeden yürütecekleri bir "Hayır" kampanyasıyla başarıya ulaşabileceklerini kaydeden Köse, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkesin huzur içinde yaşayacağı, kimsenin kimseye üstünlük taslamayacağı yeni bir anayasa yazabiliriz. Bu mümkün, hem de fazlasıyla mümkün. Şunu unutmayın; Zalimleri var eden mazlumların rızasıdır. Gün bugün, an bu andır. Güneşin doğduğu her ufukta, umuda giden bir yol mutlaka vardır. Bizler umuda giden bu yolda, ülkesini seven, bayrağını seven, adını ve kimliğini nasıl tanımlarsa tanımlasın, hangi partiyi tutarsa tutsun, hiç ayrım yapmadan, hep birlikte 'bir yürek' olarak mücadele edeceğiz."