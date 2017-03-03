Sinan OÄŸan'dan Suriyeli mÃ¼lteciler hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar

MHP'den ihraÃ§ edilmesi istenen Sinan OÄŸan, Suriyelilerle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu

MHP'den ihracÄ± istenen Dr. Sinan OÄŸan, KRT'de ÇaÄŸlar Cilara'nÄ±n yönetip sunduÄŸu Haber Merkezi programÄ±na katÄ±ldÄ±. BaÅŸkanlÄ±k sistemi ve Barzani'yle ilgili yaÅŸanan geliÅŸmeleri deÄŸerlendiren OÄŸan Suriyeliler hakkÄ±nda ise ÅŸunlarÄ± söyledi: "VatandaÅŸlÄ±k dahi verseniz hepsini geri göndereceÄŸiz. Yok böyle bir ÅŸey.

Türkiye'nin neresine baksanÄ±z mülteciden geçilmiyor. Türkiye'nin emeÄŸini, parasÄ±nÄ± kimse böyle çarçur edemez. Sen babanÄ±n parasÄ±nÄ± yedirmiyorsun onlara, bu milletin parasÄ±nÄ± yediriyorsun. Gidiyor canlÄ± bomba oluyor insanÄ±mÄ±zÄ± katlediyor, gidiyor sahilde çoluÄŸun çocuÄŸun namusuna göz dikiyor. Sokakta insanlarÄ±mÄ±z rahat rahat dolaÅŸamÄ±yor. Bunlara müsade edemeyiz. Sahilde mültecinin ne iÅŸi var. Mülteci kamplarÄ±nda kalacaklar. Orada mehmetçik savaÅŸmayacak. Eli kolu silah tutan herkesi silah altÄ±na alacaksÄ±n. 25 milyar dolarÄ± onlara güneÅŸ kremi, onlara tüp bebek parasÄ± vermeyeceksin. Benim öÄŸrencim burada parayla okurken Suriyeli bedava okuyor."

Ä°stanbul'un Esenyurt ilçesinde 100 bin Suriyeli olduÄŸunu söyleyen OÄŸan, "Türkiye büyük bir mülteci deposuna çevrilmiÅŸ durumda. YarÄ±n bunlarÄ±n her birisinin bir canlÄ± bomba olma ihtimali yüzde yüzdür. YarÄ±n bunlarÄ±n her birinin bir kapkaçcÄ±, bir hÄ±rsÄ±z, bir tecavüzcü bir cani olma ihtimali yüzde yüzdür. Biz mecbur muyuz. Biz bu kadar hÄ±rsÄ±zÄ±, bu kadar IÅžÄ°D'liyi barÄ±ndÄ±rmaya mecbur muyuz? Sahillerde gidip Türk kadÄ±nlarÄ±nÄ± dikizleyen Suriyelileri burada beslemeye mecbur muyum kardeÅŸim. SavaÅŸÄ±ndan kaçmÄ±ÅŸ, ülkesini korumaktan aciz gelmiÅŸ burada sokaklarda bizim insanÄ±mÄ±z rahat dolaÅŸamÄ±yor. Türkiye'de en az 1 milyon savaÅŸacak kabiliyette Suriyeli var. El Bab'da mehmetçik ÅŸehit oluyor, Suriyeliler saÄŸda solda nargile içiyor, sokaklarda kadÄ±nlara laf atÄ±yor. Böyle bir ÅŸey olamaz" dedi