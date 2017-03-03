ErdoÄŸan'dan Almanya'da Zeybekci'nin konuÅŸmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na sert tepki

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BozdaÄŸ ve ZeybekÃ§i'nin Almanya'da yapacaklarÄ± referandum mitinglerinin engellemesine karÅŸÄ±lÄ±k konuÅŸtu. Bunun peÅŸini bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Durun daha iÅŸin baÅŸÄ±ndayÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, YeÅŸilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde açÄ±klamalarda bulundu. Almanya'nÄ±n Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ve Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin bu ülkedeki konuÅŸmalarÄ±nÄ± iptal etmesine sert tepki gösteren ErdoÄŸan, Türkiye'nin bu iÅŸin peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek "Durun daha iÅŸin baÅŸÄ±ndayÄ±z. YaptÄ±klarÄ±nÄ±z bütün uluslararasÄ± ortamlarda anlatacaÄŸÄ±z" dedi. ErdoÄŸan, tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel ile ilgili olarak ise "PKK ile baÄŸlantÄ±lÄ± bu kiÅŸiyi Alman konsolosluÄŸu 1 ay sakladÄ±. Sonunda nihayet verdiler ve baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± ÅŸimdi yargÄ±lÄ±yor" dedi.