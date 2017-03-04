CHP'li Veli Ağbaba'dan Almanya'ya sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de gündemin çok sık değiştiğini ancak temel gündem maddelerinin referandum olduğunu ifade etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'daki programlarının iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağbaba, "Almanya'da AKP'li bakanlara salon verilmemesini doğru bulmadığımızı, bunu kınadığımızı belirtmek istiyorum. Her fikir, düşünce her yerde açıklanabilmelidir, içinde şiddet içermiyorsa. AKP de bu görüşlerini Almanya'da açıklayabilmeliydi. Bu nedenle Almanya'nın bu tutumunu kınadığımı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Almanya'nın tutumunu kınarken AK Parti'nin de kınanacak tutumlarının olduğunu savunan Ağbaba, "hayır" kampanyası yapanların engellenmeye çalışıldığını bu kapsamda Malatya'da etkinlik düzenlemek isteyenlere izin verilmediğini iddia etti.Referandum sürecinin devam ettiğini kendilerinin de Türkiye'nin her yanında dertlerini anlatmaya çalıştıklarını beliren Ağbaba, "Bunu bir parti melesi olarak görmediğimizi herkesin bilmesi gerekiyor. Bu bir parti meselesi değil bu memleket meselesidir." şeklinde konuştu.