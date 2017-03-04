KKTC lideri Akıncı Rum tarafı ile yeni bir ortalık istiyoruz dedi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafını eleştirirken kendileriyle ortaklık içinde olmak istediklerini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Temsilciler Meclisinin "Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan tarafından ilhakı) referandumunun okullarında kutlanması" kararına ilişkin “Rum tarafı, KKTC’nin siyasi eşitliğinin simgesi olan hususlarda tutuk davranıyor ve karşı tavır belirliyor. Biz (Rum tarafı ile) siyasi eşitlik içinde yeni bir ortaklık istiyoruz.” dedi.

Akıncı, Pakistan’daki 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'nin ardından uçakta AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Akıncı, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı çözüm müzakereleri devam ederken Rum Temsilciler Meclisinin okullarda "Enosis'in kutlanması" kararı almasını adadaki çözüm çabalarının ruhuna aykırı bir tavır olarak nitelendirdi.

Akıncı, 22 aydır devam eden müzakerelerde ciddi adımlar atıldığını ancak Rum tarafının artık sona doğru yaklaşıldığının düşünüldüğü bir süreçte, hala atması gereken adımları atmadığını belirterek şunları söyledi:

“GKRY, Rum halkını çözüme hazırlayacak adımları atmaktan uzak duruyor. Rum tarafı, KKTC’nin siyasi eşitliğinin simgesi olan hususlarda tutuk davranıyor ve karşı tavır belirliyor. GKRY’de gelecek yıl şubat ayında yapılacak seçimlerin gölgesi, çok erken müzakere süreci üzerine düştü. Meclislerinde geçen günlerde kabul ettikleri Enosis’i okullarda anmak, kutlamak yönündeki karar da aynı nedenle alındı.”

Akıncı, söz konusu kararı eleştirerek, “Tarihi değiştiremeyiz ama geleceği doğru şekillendirmek istiyoruz. Bunu da tarihte yapılan yanlışları derslerde anlatarak yapabiliriz. Enosis’i kutsayarak değil. Çünkü Enosis Kıbrıs’taki bütün kötülüklerin anasıdır. Enosis yitirilen binlerce canın sebebidir.” diye konuştu.

Rum Temsilciler Meclisi'nin okullarda "Enosis'in kutlanması" kararının geri çekilmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, “Aksi takdirde müzakerelerin bir anlamı kalmıyor. Müzakere yapıp anlaşma ortaya çıkarıp onu imzalamak işin ilk adımı. Asıl önemli olan o anlaşmayı nasıl yaşatacağız? Onu da adada barış kültürü geliştirerek yapabiliriz. Bu geri çekilmeden masaya oturmanın bir anlamı var mı?” değerlendirmesinde bulundu.

"Siyasi eşitlik içinde yeni bir ortaklık istiyoruz"

Akıncı, Rum tarafının “Kıbrıslı Türkler azınlık olduğu halde çok imtiyaz veriyoruz. Onlar buna karşılık vermiyorlar.” iddiasına “Tam 54 yıldır hakları olmayan bir imtiyazı tek başlarına kullanıyorlar. Kıbrıs Türk halkı, yönetimde hakkı olmasına rağmen bugün izolasyon altında. Onlar asıl uluslararası imtiyazı kullanıyorlar. Biz, siyasi eşitlik içinde yeni bir ortaklık istiyoruz. Siyasi eşitlik içinde azınlık çoğunluk kavramına yer yoktur. Siyasi eşitlik her organda sayısal eşitlik talep etmedik. Mesela yargıda, senatoda eşit olacak.” yanıtını verdi.

“Türk toprakları Rumlara verilecek” iddiası

Akıncı, müzakereler esnasında yapılan “Türk toprakları Rumlara verilecek” eleştirilerine dair, “Toprak müzakerelerin son safhasını oluşturuyor. Annan Planı’nda da toprak düzenlemesi vardı. Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa biz o çözümde siyasi haklarımızı alacağız, toprakta da bir düzenleme olacak.” şeklinde konuştu.