Ana Sayfa | SİYASET 04/03/2017 15:00

Deniz Baykal'dan flaş karar Almanya'ya gidiyor mu

deniz baykal

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Almanya'nın Filderstadt kentinde yarın yapacağı “referandumda hayır” konulu toplantıya katılmaktan vazgeçti

CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı, Baykal’ın iptal kararını doğruladı. Çiçekdağı, Deniz Baykal’ın iptal kararı almasında Almanya’nın iki bakanın toplantılarını iptal etmesi üzerine, kendisinin katılmasına izin verilmesinin iç siyasete alet edileceği düşüncesinin etkili olduğunu söyledi.

CHP olarak AK Partililerin de görüşlerini açıklayabilmelerinden yana olduklarını kaydeden Dr. Hayri Çiçekdağı, “Biz Türkiye’de bize yapılan engellemelerin burada AK Partililere yapılmasını doğru bulmuyoruz. Zaten söyleyecek sözleri yoktu. Neyi anlatacaklardı? “ diye konuştu.

Deniz Baykal’ın 5 Mart Pazar günü saat 14:00’de Stuttgart yakınlarındaki Filderstadt kentinde yapılacak referandum paneline katılacağı duyurulmuştu.

Bozdağ ve Zeybekçi’nin programlarına izin verilmemesi üzerine CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı Deniz Baykal’ın Almanya’daki programını iptal ettiğini açıkladı.

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