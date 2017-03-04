Başbakan Yıldırım mitinge ara verdi Merkel'le konuşup hemen döneceğim dedi

Başbakan Binali Yıldırım Kırşehir'de gerçekleştirdiği miting sırasında

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin Almanya'daki konuşmalarının iptal edilmesinin ardından gerilen Ankara-Berlin ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı.Başbakan Yıldırım, Kırşehir'deki mitingde konuşurken sözlerine ara verdi. Yıldırım ardından da miting alanındaki vatandaşlara, "Şimdi Almanya Başbakanı Merkel'le telefonla konuşup tekrar döneceğim" dedi. Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı görüşmenin saatini 15.00 olarak belirtti.