Ana Sayfa | SİYASET 04/03/2017 15:42

Flaş MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan saldırıya uğradı

sinan oğan saldırı

Sinan Oğan, konferans için gittiği Beşiktaş'taki Bahçeşehir Üniversitesi'nde saldırıya uğradı

MHP’den ihraç edilen ve referandum için ‘hayır’ çalışması yürüten siyasilerden Sinan Oğan, bir konferans için gittiği Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşma yaparken bir kişinin saldırısına uğradı. 

Sinan Oğan konuşmasında yeni gelen sistemde iki partinin Meclis’in dışına itileceğini belirterek, bu sistemin önünü MHP’nin açtığını söyledi. Oğan, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden evet desin” diye sorduğu sırada “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganıyla kürsüye atlayan bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Şahıs salondaki güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından Sinan Oğan tekrar kürsüye çıkarak konuşmasına devam etti ve “Bu genç arkadakışımızı kandırıp buraya gönderen aslında partimize zarar veriyor” dedi. Oğan, konuşmasını Persicope'tan canlı olarak yayınladı. Böylece gerçekleşen saldırı kameralara da yansıdı.

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