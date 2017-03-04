Başbakan Yıldırım Almanya ziyaretini iptal eden Baykal hakkında konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir mitingi sonrası yaptığı açıklamada Deniz Baykal'a Almanya ziyaretini iptal ettiği için teşekkür etti

Başbakan Binali Yıldırım bir gazetecinin, "Deniz Baykal da bugün Almanya programlarını iptal ettiğini açıkladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Yıldırım, "Onun kararı. Tabii ki belirsizlik olunca, Sayın Baykal ne sebeple iptal etti bilmiyorum ama orada tatsız bir durumla karşılaşmaması için böyle bir karar almış olabilir veya Türkiye'ye karşı böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak bu kararı da almış olabilir. Tabii ki eğer böyleyse, Sayın Baykal'a teşekkür ederiz." yanıtını verdi.