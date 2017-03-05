Ana Sayfa | SÄ°YASET 05/03/2017 08:03

Sinan OÄŸan'a yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme


MHP'li eski vekil Sinan OÄŸan'Ä±n BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi'nde "TÃ¼rkiye'nin GÃ¼ndemi" konulu konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 1 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

MHP'den ihracÄ± istenen Sinan OÄŸan'Ä±n BahçeÅŸehir Üniversitesi'nde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta olay çÄ±ktÄ±. Olaya iliÅŸkin Ömer Faruk YÄ±ldÄ±rÄ±m adlÄ± kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. OÄŸan konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada salondaki bir kiÅŸi koÅŸarak kürsüyü devirdi. Bu sÄ±rada salonda panik yaÅŸandÄ±. BasÄ±na kapalÄ± konferansta yaÅŸananlar OÄŸan'Ä±n 'periscope' yayÄ±nÄ±na yansÄ±dÄ±. Olay çÄ±karan kiÅŸinin salondan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan OÄŸan konuÅŸmasÄ±na devam etti. Olaya iliÅŸkin Ömer Faruk YÄ±ldÄ±rÄ±m adlÄ± kiÅŸi akÅŸam saatlerinde BeÅŸiktaÅŸ Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n polis merkezindeki iÅŸlemleri devam ediyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Almanya ziyaretini iptal eden Baykal hakkÄ±nda konuÅŸtu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, KÄ±rÅŸehir mitingi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Deniz Baykal'a Almanya ziyaretini iptal ettiÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti

sinan oÄŸan saldÄ±rÄ±

FlaÅŸ MHP'den ihracÄ± istenen Sinan OÄŸan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Sinan OÄŸan, konferans iÃ§in gittiÄŸi BeÅŸiktaÅŸ'taki BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi'nde saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m mitinge ara verdi Merkel'le konuÅŸup hemen dÃ¶neceÄŸim dedi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m KÄ±rÅŸehir'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi miting sÄ±rasÄ±nda