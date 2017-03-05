Ana Sayfa | SÄ°YASET 05/03/2017 15:23

Hakan Fidan'Ä± uÄŸurlayan kadÄ±n subay bakÄ±n kim Ã§Ä±ktÄ±


15 Temmuz darbe giriÅŸimi Ã¶ncesinde Hulusi Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek amacÄ±yla karargaha giden MÄ°T mÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± uÄŸurlayan kadÄ±n subayÄ±n KÃ¼bra Yavuz olduÄŸu ve kendisinin FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nÄ±n 123'Ã¼ncÃ¼ sanÄ±ÄŸÄ± olarak yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Hulusi Akar ile 15 Temmuz darbe giriÅŸimi öncesinde görüÅŸmek için karargaha gelen MÄ°T müsteÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± o gün uÄŸurlayan kadÄ±n subayÄ±n FETÖ ana iddianamesinde sanÄ±k olarak yer alan Kübra Yavuz olduÄŸu öÄŸrenildi. Habertürk'ün haberine göre görüntülerde, Fidan'Ä±n cuntacÄ± Özel Kuvvetler personeli baskÄ±nÄ±ndan 15 dakika önce Karargâh'tan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

Genelkurmay'da yapÄ±lan sorgulama sÄ±rasÄ±nda FETÖ ile irtibatÄ±nÄ± kabul eden Yavuz'un, savcÄ±lÄ±ktaki sorgusunda ise önceki ifadesini reddettiÄŸi öÄŸrenildi. FETÖ Ana Ä°ddianamesi'nde 123'üncü sanÄ±k olan ÜsteÄŸmen Kübra Yavuz, MÄ°T MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä±, Karargâh'tan uÄŸurladÄ±ktan 15 dakika sonra darbe giriÅŸimi baÅŸladÄ±. Yavuz'un Genelkurmay koridorlarÄ±ndaki son görüntüleri kameralara yansÄ±dÄ±.

Kaynak: Habertürk

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