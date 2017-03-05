Ä°BB BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ hakkÄ±nda Ã§Ä±kan iddialarÄ± yalanladÄ±

Gazeteci Fatih Tezcan'Ä±n Kadir TopbaÅŸ iÃ§in FETÃ–'ye 370 milyon TL kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin resmi Twitter adresinden iddialarÄ± yalanlayarak hukuki sÃ¼recin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, hakkÄ±nda çÄ±kan FETÖ ile igili iddialara sosyal medya üzerinden cevap verildi. Ä°BB'nin resmi Twitter hesabÄ±ndan önemli açÄ±klama baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlanan kÄ±sa metin, Kadir TopbaÅŸ tarafÄ±ndan retweet edildi.Gazeteci Fatih Tezcan, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ'Ä±n FETÖ'ye 370 milyon TL kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.
Ä°ÅŸte Ä°BB tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klama: