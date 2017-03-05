Ä°BB BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ hakkÄ±nda Ã§Ä±kan iddialarÄ± yalanladÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸimi Ã¶ncesinde Hulusi Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek amacÄ±yla karargaha giden MÄ°T mÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± uÄŸurlayan kadÄ±n subayÄ±n KÃ¼bra Yavuz olduÄŸu ve kendisinin FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nÄ±n 123'Ã¼ncÃ¼ sanÄ±ÄŸÄ± olarak yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.