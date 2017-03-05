Ana Sayfa | SÄ°YASET 05/03/2017 19:31

Ä°BB BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ hakkÄ±nda Ã§Ä±kan iddialarÄ± yalanladÄ±


Gazeteci Fatih Tezcan'Ä±n Kadir TopbaÅŸ iÃ§in FETÃ–'ye 370 milyon TL kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin resmi Twitter adresinden iddialarÄ± yalanlayarak hukuki sÃ¼recin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, hakkÄ±nda çÄ±kan FETÖ ile igili iddialara sosyal medya üzerinden cevap verildi. Ä°BB'nin resmi Twitter hesabÄ±ndan önemli açÄ±klama baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlanan kÄ±sa metin, Kadir TopbaÅŸ tarafÄ±ndan retweet edildi.Gazeteci Fatih Tezcan, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ'Ä±n FETÖ'ye 370 milyon TL kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

Ä°ÅŸte Ä°BB tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klama:

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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