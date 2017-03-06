AKP'li vekil KÃ¼Ã§Ã¼kcan Almanya'nÄ±n skandal kararÄ±nÄ± Avrupa Konseyi'ne taÅŸÄ±yor

Almanya'nÄ±n Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ ve Ekonomi BakanÄ± Zeybekci'nin referandum mitinglerine karÅŸÄ± yasaklama kararÄ± almasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k AKPM TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, bu konuyu Avrupa Konseyi'ne taÅŸÄ±yor. KÃ¼Ã§Ã¼kcan, "BakanlarÄ±mÄ±zÄ±n TÃ¼rklerle buluÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmesini Avrupa Konseyi gÃ¼ndemine taÅŸÄ±yoruz." dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, bazÄ± Avrupa ülkelerinde Türk bakanlarÄ±n Avrupa'daki soydaÅŸlarla buluÅŸmasÄ±na engel olunmasÄ±nÄ±n Avrupa Konseyi deÄŸer ve ilkeleriyle çeliÅŸtiÄŸini, ifade hürriyeti ve toplanma hakkÄ± gibi temel insan haklarÄ±nÄ±n doÄŸrudan ihlali anlamÄ±na geldiÄŸini belirterek, bu konuyu AKPM gündemine taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± bildirdi. Küçükcan, AA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada bugün Paris'te gerçekleÅŸecek AKPM Siyasi Ä°ÅŸler Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda, Türkiye'den gelen bakanlarÄ±n Avrupa'da yaÅŸayan 5 milyonu aÅŸkÄ±n Türk vatandaÅŸÄ± ile buluÅŸmalarÄ±nÄ±n engellenmesi gibi yasakçÄ± uygulamalara Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde izin verilmemesi gerektiÄŸini anlatacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

AVRUPA KONSEYÄ°'NÄ° GÖREVE ÇAÄžIRIYORUZ

Avrupa'da yaÅŸayan Türk vatandaÅŸlarÄ±ndan 2,5 milyonunun seçmen olduÄŸuna iÅŸaret eden Küçükcan, Türkiye'deki seçimlerde seçme ve seçilme hakkÄ±na sahip olan vatandaÅŸlarla bakan ve milletvekili düzeyinde buluÅŸmalarÄ±n doÄŸal karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti."Avrupa Konseyi'ni göreve çaÄŸÄ±rÄ±yoruz" diyen Küçükcan, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:"Türkiyeli siyasetçilerin Avrupa'daki seçmenleri ile buluÅŸmalarÄ±nÄ±n engellenmesi açÄ±kça ifade ve toplanma hak ve hürriyetlerinin ihlalidir. 16 Nisan tarihinde yapÄ±lacak Anayasa halk oylamasÄ±nda Avrupa'daki seçmenleri de sandÄ±klara bekliyoruz. Bu süreçte farklÄ± siyasi parti mensuplarÄ± Avrupa'ya giderek Türk topluluÄŸu ile buluÅŸmalar gerçekleÅŸtiriyorlar. Hükümet üyeleri de Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin içeriÄŸini anlatmak amacÄ±yla AvrupalÄ± Türklerle bir araya gelmek istemiÅŸ ancak Almanya'da bu buluÅŸmalara engel olunmuÅŸtur. Hollanda BaÅŸbakanÄ± da aynÄ± istikamette demeçler vermiÅŸtir."