Almanya'dan ErdoÄŸan'a 'Nazi' tepkisi

Almanya'nÄ±n TÃ¼rk bakanlarÄ±nÄ±n referandum mitingi yapmasÄ±na yasak getirmesinin ardÄ±ndan "Sizin ÅŸu andaki uygulamalarÄ±nÄ±z geÃ§miÅŸteki Nazi uygulamalarÄ±ndan farklÄ± deÄŸil, bunu bÃ¶yle biliniz" ÅŸeklinde konuÅŸan ErdoÄŸan'a Merkel'in sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert yanÄ±t verdi.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, ErdoÄŸan'Ä±n "Sizin ÅŸu andaki uygulamalarÄ±nÄ±z geçmiÅŸteki Nazi uygulamalarÄ±ndan farklÄ± deÄŸil, bunu böyle biliniz" sözlerine tepki gösterdi. Seibert, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bizim yönetimimizi Nazi dönemiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ran tavrÄ±nÄ± reddediyoruz. Ä°ki ülke iliÅŸkileri soÄŸukkanlÄ± yürütülmeli" açÄ±klamasÄ±nda bulundu Türk bakanlarÄ±n Almanya'da konuÅŸmasÄ±na izin verilmemesini Nazi dönemi uygulamalarÄ±na benzeten CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n sözlerine yorum getiren Seibert; bu tarz kÄ±yaslamalarÄ±n, Nazilerin iÅŸlediÄŸi suçlarÄ±n önemini azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Seibert, Alman hükümetinin, bu benzetmeye "ÅŸiddetle reddettiÄŸini" belirtti.Merkel'in sözcüsü Seibert ayrÄ±ca, sakin ve mantÄ±klÄ± kalmasÄ± gerektiÄŸini ve taraflarÄ±n gereksiz eleÅŸtirilerden kaçÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Ä°ÅžTE ERDOÄžAN'IN "NAZÄ°" ÇIKIÅžI

ErdoÄŸan Almanya'ya Türk bakanlarÄ±nÄ±n miting yapmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Bütün bu olaylarÄ±n nedeni meÄŸerse bu teröristmiÅŸ. Bu adam terörist, gazeteci deÄŸil ve Alman yönetimi ne yazÄ±k ki, benim bakanlarÄ±mÄ± böyle bir teröristle aynÄ± teraziye oturtuyor. SÄ±kÄ±ntÄ± burada. Ondan sonra da benim BaÅŸbakanÄ±ma 'Bu kadar sert davranÄ±lmamasÄ± lazÄ±m' diyor. Ben Nazizmin Almanya'da bittiÄŸini zannediyordum, meÄŸerse halen devam ediyormuÅŸ. AçÄ±k ortada. EÄŸer demokrasiye inanÄ±yorsan benim bakanÄ±m, hem bakanÄ±nla görüÅŸecek, hem salon toplantÄ±sÄ± yapacak. Neden rahatsÄ±z oluyorsun? BaktÄ±k ki Hollanda da aynÄ± ÅŸekilde açÄ±klama yapmÄ±ÅŸ, vah zavallÄ± vah. Bunlar kendi iradeleriyle hareket etmiyorlar. Zannediyorlar ki ErdoÄŸan Almanya'ya gelecekti. Ben istersem gelirim. Ve kapÄ±dan sokmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman ya da konuÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda da dünyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±rÄ±m" demiÅŸti.