MHP liderinden ErdoÄŸan ile birlik mesajÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, TÃ¼rk ruhunu ortaya koymak iÃ§in ErdoÄŸan ile birlikteyim aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Almanya ile yaÅŸanan toplantÄ± krizine iliÅŸkin dün akÅŸam yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Ben istersem gelirim, gelirim ve kapÄ±dan da sokmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman dünyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±rÄ±m” demiÅŸti. ErdoÄŸan’Ä±n sözlerine MHP lideni Bahçeli’den ‘destek’ geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a ‘miting yapma’ izni vermeyen Almanya’ya yüklendi. MHP lideri “CumhurbaÅŸkanÄ± yalnÄ±z deÄŸil. Birlikte Avrupa’ya gidelim. Türk ruhunu ortaya koymak için ErdoÄŸan ile birlikteyim” dedi.

Habertürk TV’ye özel açÄ±klamalarda bulunan Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti'nin SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, 4 milyon Türk'ün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Avrupa'yla ilgili olarak ‘Ben istersem gelirim. KapÄ±dan sokmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman da dünyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±rÄ±m’ demiÅŸtir. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± eÄŸer Avrupa'ya gitme kararÄ±ndaysa yalnÄ±z deÄŸildir. MHP Genel BaÅŸkanÄ± olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Türk dünyasÄ±nÄ±n önemli bir parçasÄ±nÄ± oluÅŸturan Avrupa'da yeni bir ‘Türk Ruhu’nu ortaya koymak üzere SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ile birlikteyim” diye konuÅŸtu.