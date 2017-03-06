Ana Sayfa | SÄ°YASET 06/03/2017 17:21

Taner YÄ±ldÄ±z'Ä±n da Almanya'daki programÄ± iptal edildi

Taner YÄ±ldÄ±z

Eski Enerji BakanÄ± Taner YÄ±ldÄ±z'Ä±n Almanya'da konuÅŸma yapacaÄŸÄ± salonun sÃ¶zleÅŸmesi iptal edildi

Almanya'nÄ±n Hessen Eyaleti'ne baÄŸlÄ± Frankfurt yakÄ±nlarÄ±ndaki Kelsterbach KasabasÄ± Belediyesi'ne ait Conference & Event Center'de bugün saat 19.30'da gerçekleÅŸtirilecek olan konferans, salonun kira sözleÅŸmesinin iptal edilmesiyle çÄ±kmaza girdi. AK Parti YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçim Koordinasyon Merkezi alternatif bir salon arayÄ±ÅŸÄ± içerisinde olduÄŸunu duyurdu.

Almanya'da Türk bakanlarÄ±n konuÅŸacaÄŸÄ± etkinliklerin iptal edilmesinin Ankara-Berlin iliÅŸkilerinde yarattÄ±ÄŸÄ± gerilimin ardÄ±ndan dün akÅŸam ilk kez bir Türk bakan bu ülkede konuÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Köln'de AK Parti YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçim Koordinasyon Merkezi tarafÄ±ndan düzenlenen etkinlikte konuÅŸan Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, "Almanya'da bu dost vatanda, bu dost ülkede milyonlarca Türk vatandaÅŸÄ±mÄ±z var. Burada AK Partimizin YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçim Koordinasyon Merkezinin yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalardan birini yapÄ±yoruz. HakkÄ±mÄ±z olan bir faaliyeti yerine getiriyoruz" dedi. Söz konusu etkinlik daha önce iki kez iptal edilmiÅŸti. AyrÄ±ca Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n, Almanya'nÄ±n Gaggenau kentinde konuÅŸma yapacaÄŸÄ± toplantÄ± da Alman belediyesi tarafÄ±ndan iptal edilmiÅŸ ve bunun üzerine BozdaÄŸ bu ülkeye gitmekten vazgeçmiÅŸti. BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Heiko Maas ile yapacaÄŸÄ± görüÅŸmeyi de iptal etmiÅŸti.

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