CHP lideri ilk mitingini o ilde yapacak

16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum Ã¶ncesi CHP ilk mitingini 15 Mart 2017 tarihinde yapacak
CHP referandum mitinglerine baÅŸlÄ±yor. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ilk mitingini 15 Mart'ta Amasya'da yapacak.
CHP referandum mitinglerine baÅŸlÄ±yor. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ilk mitingini 15 Mart'ta Amasya'da yapacak.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, El Bab'ta PYD'nin havan atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. MÃ¼nbiÃ§'teki operasyonla ilgili konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ABD bayrak Ã§ekiyor, bir taraftan da PYD YPG orada duruyor, rejim bayraÄŸÄ± Ã§ekiliyor. Bizim o topraklarda gÃ¶zÃ¼mÃ¼z yok. Bizim tek dediÄŸimiz burasÄ± PYD'den temizlenecek" dedi.
7 Ã¼lkede yaÅŸayanlarÄ±n ABD'ye giriÅŸlerinin engellediÄŸi yasanÄ±n ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, bu sefer Irak'Ä±n aralarÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± 6 Ã¼lke iÃ§in Amerikan vizesine baÅŸvurularÄ±nÄ±n durdurulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k "CumhurbaÅŸkanÄ± yalnÄ±z deÄŸil, birlikte Avrupa'ya gidebiliriz" demesine teÅŸekkÃ¼r etti.