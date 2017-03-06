Ana Sayfa | SÄ°YASET 06/03/2017 17:26

Devlet BahÃ§eli'nin Avrupa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ne dedi

ibrahim kalÄ±n

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin "Avrupa'ya birlikte gidelim" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°brahim KalÄ±n BahÃ§eli'ye teÅŸekkÃ¼r etti

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Avrupa'ya birlikte gidelim" açÄ±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, sosyal medya hesabÄ±ndan Bahçeli'ye teÅŸekkür etti. KalÄ±n, "Devlet Bahçeli açÄ±klamasÄ±yla asil ve millî duruÅŸunu bütün dünyaya bir kez daha göstermiÅŸtir. Tebrik ve teÅŸekkür ediyorum" dedi.

BAHÇELÄ°'DEN ERDOÄžAN'A DESTEK

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'ya yönelik sözlerine destek vermiÅŸti.

Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, 4 milyon Türk'ün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Avrupa'yla ilgili olarak 'Ben istersem gelirim. KapÄ±dan sokmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman da dünyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±rÄ±m' demiÅŸtir.

SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± eÄŸer Avrupa'ya gitme kararÄ±ndaysa yalnÄ±z deÄŸildir. MHP Genel BaÅŸkanÄ± olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Türk dünyasÄ±nÄ±n önemli bir parçasÄ±nÄ± oluÅŸturan Avrupa'da yeni bir 'Türk ruhu'nu ortaya koymak üzere SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ile birlikteyim" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan flaÅŸ MÃ¼nbiÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, El Bab'ta PYD'nin havan atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. MÃ¼nbiÃ§'teki operasyonla ilgili konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ABD bayrak Ã§ekiyor, bir taraftan da PYD YPG orada duruyor, rejim bayraÄŸÄ± Ã§ekiliyor. Bizim o topraklarda gÃ¶zÃ¼mÃ¼z yok. Bizim tek dediÄŸimiz burasÄ± PYD'den temizlenecek" dedi.


Trump'tan MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in skandal yeni yasalar bu sefer o Ã¼lke yer almÄ±yor

7 Ã¼lkede yaÅŸayanlarÄ±n ABD'ye giriÅŸlerinin engellediÄŸi yasanÄ±n ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, bu sefer Irak'Ä±n aralarÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± 6 Ã¼lke iÃ§in Amerikan vizesine baÅŸvurularÄ±nÄ±n durdurulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.


MHP liderinin o sÃ¶zlerine Ä°brahim KalÄ±n'dan teÅŸekkÃ¼r mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k "CumhurbaÅŸkanÄ± yalnÄ±z deÄŸil, birlikte Avrupa'ya gidebiliriz" demesine teÅŸekkÃ¼r etti.