Devlet BahÃ§eli'nin Avrupa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ne dedi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin "Avrupa'ya birlikte gidelim" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°brahim KalÄ±n BahÃ§eli'ye teÅŸekkÃ¼r etti

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Avrupa'ya birlikte gidelim" açÄ±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, sosyal medya hesabÄ±ndan Bahçeli'ye teÅŸekkür etti. KalÄ±n, "Devlet Bahçeli açÄ±klamasÄ±yla asil ve millî duruÅŸunu bütün dünyaya bir kez daha göstermiÅŸtir. Tebrik ve teÅŸekkür ediyorum" dedi.

BAHÇELÄ°'DEN ERDOÄžAN'A DESTEK

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'ya yönelik sözlerine destek vermiÅŸti.

Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, 4 milyon Türk'ün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Avrupa'yla ilgili olarak 'Ben istersem gelirim. KapÄ±dan sokmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman da dünyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±rÄ±m' demiÅŸtir.

SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± eÄŸer Avrupa'ya gitme kararÄ±ndaysa yalnÄ±z deÄŸildir. MHP Genel BaÅŸkanÄ± olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Türk dünyasÄ±nÄ±n önemli bir parçasÄ±nÄ± oluÅŸturan Avrupa'da yeni bir 'Türk ruhu'nu ortaya koymak üzere SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ile birlikteyim" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.