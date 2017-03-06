Almanya ÅŸimdide BaÅŸbakan BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±nÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ± engelledi

Almanya'dan bir skandal karar daha! BaÅŸbakan BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve eski Enerji BakanÄ± Taner YÄ±ldÄ±z'Ä±n Almanya'daki yapacaÄŸÄ± konuÅŸmaya yasak geldi.
Almanya'dan bir yasak kararÄ± daha geldi. Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ile baÅŸlayan ve Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin konuÅŸma yapacaÄŸÄ± iki salonun iptalinin ardÄ±ndan ÅŸimdi de eski Enerji BakanÄ± Taner YÄ±ldÄ±z'Ä±n konuÅŸma yapacaÄŸÄ± salonun sözleÅŸmesi iptal edildi.
SÖZLEÅžME Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°
Almanya'nÄ±n Hessen Eyaleti Frankfurt yakÄ±nlarÄ±ndaki Kelsterbach KasabasÄ± Belediyesine ait Conference & Event Center'de bugün 19.30'da gerçekleÅŸtirilecek olan konferans, salonun kira sözleÅŸmesinin iptal edilmesiyle çÄ±kmaza girdi. AK Parti YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçim Koordinasyon Merkezi alternatif bir salon arayÄ±ÅŸÄ± içerisinde olduÄŸunu duyurdu.