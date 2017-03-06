Ana Sayfa | SÄ°YASET 06/03/2017 18:37

Almanya ÅŸimdide BaÅŸbakan BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±nÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ± engelledi


Almanya'dan bir skandal karar daha! BaÅŸbakan BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve eski Enerji BakanÄ± Taner YÄ±ldÄ±z'Ä±n Almanya'daki yapacaÄŸÄ± konuÅŸmaya yasak geldi.

Almanya'dan bir yasak kararÄ± daha geldi. Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ile baÅŸlayan ve Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin konuÅŸma yapacaÄŸÄ± iki salonun iptalinin ardÄ±ndan ÅŸimdi de eski Enerji BakanÄ± Taner YÄ±ldÄ±z'Ä±n konuÅŸma yapacaÄŸÄ± salonun sözleÅŸmesi iptal edildi.

SÖZLEÅžME Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°

Almanya'nÄ±n Hessen Eyaleti Frankfurt yakÄ±nlarÄ±ndaki Kelsterbach KasabasÄ± Belediyesine ait Conference & Event Center'de bugün 19.30'da gerçekleÅŸtirilecek olan konferans, salonun kira sözleÅŸmesinin iptal edilmesiyle çÄ±kmaza girdi. AK Parti YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçim Koordinasyon Merkezi alternatif bir salon arayÄ±ÅŸÄ± içerisinde olduÄŸunu duyurdu.

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan flaÅŸ MÃ¼nbiÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, El Bab'ta PYD'nin havan atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. MÃ¼nbiÃ§'teki operasyonla ilgili konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ABD bayrak Ã§ekiyor, bir taraftan da PYD YPG orada duruyor, rejim bayraÄŸÄ± Ã§ekiliyor. Bizim o topraklarda gÃ¶zÃ¼mÃ¼z yok. Bizim tek dediÄŸimiz burasÄ± PYD'den temizlenecek" dedi.


Trump'tan MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in skandal yeni yasalar bu sefer o Ã¼lke yer almÄ±yor

7 Ã¼lkede yaÅŸayanlarÄ±n ABD'ye giriÅŸlerinin engellediÄŸi yasanÄ±n ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, bu sefer Irak'Ä±n aralarÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± 6 Ã¼lke iÃ§in Amerikan vizesine baÅŸvurularÄ±nÄ±n durdurulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.


MHP liderinin o sÃ¶zlerine Ä°brahim KalÄ±n'dan teÅŸekkÃ¼r mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k "CumhurbaÅŸkanÄ± yalnÄ±z deÄŸil, birlikte Avrupa'ya gidebiliriz" demesine teÅŸekkÃ¼r etti.