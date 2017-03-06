MHP liderinin o sÃ¶zlerine Ä°brahim KalÄ±n'dan teÅŸekkÃ¼r mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k "CumhurbaÅŸkanÄ± yalnÄ±z deÄŸil, birlikte Avrupa'ya gidebiliriz" demesine teÅŸekkÃ¼r etti.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "CumhurbaÅŸkanÄ± yalnÄ±z deÄŸil, birlikte Avrupa'ya gidebiliriz" sözleriyle ilgili olarak "Bahçeli açÄ±klamasÄ±yla asil ve milli duruÅŸunu bütün dünyaya bir kez daha göstermiÅŸtir. Tebrik ve teÅŸekkür ediyorum" dedi.

TWITTER'DAN CEVAP VERDÄ°

Habertürk TV'ye özel açÄ±klamalarda bulunan Bahçeli'nin ErdoÄŸan'a yaptÄ±ÄŸÄ± "Avrupaya birlikte gidebiliriz" çaÄŸrÄ±sÄ±na, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n Twitter'dan cevap verdi. KalÄ±n, "Asil ve milli duruÅŸunu bütün dünyaya bir kez daha göstermiÅŸtir. Tebrik ve teÅŸekkür ediyorum." dedi.