Ana Sayfa | SÄ°YASET 06/03/2017 19:17

Trump'tan MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in skandal yeni yasalar bu sefer o Ã¼lke yer almÄ±yor


7 Ã¼lkede yaÅŸayanlarÄ±n ABD'ye giriÅŸlerinin engellediÄŸi yasanÄ±n ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, bu sefer Irak'Ä±n aralarÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± 6 Ã¼lke iÃ§in Amerikan vizesine baÅŸvurularÄ±nÄ±n durdurulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n bugün imzalamasÄ± beklenen yeni vize düzenlemesinde, nüfusunun çoÄŸunluÄŸu Müslüman 6 ülke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n 90 gün boyunca yeni Amerikan vizesine baÅŸvurularÄ±nÄ±n durdurulacaÄŸÄ± belirtildi. Ä°lk düzenlemede listede yer alan Irak'Ä±n yeni düzenlemeden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da bildirildi.Amerikan medyasÄ±nda yer alan haberlere göre, yeni düzenlemede "ABD'nin terörle mücadelesine destek veren" Irak yer almayacak, dolayÄ±sÄ±yla Suriye, Ä°ran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaÅŸlarÄ± uygulamadan etkilenecek. AyrÄ±ca yeni düzenlemeden ABD'de yasal oturma hakkÄ±na sahip YeÅŸil KartlÄ±larÄ±n (Green Card) ve halihazÄ±rda geçerli bir Amerikan vizesi bulunanlarÄ±n etkilenmeyeceÄŸi ifade edildi. Bu durumda söz konusu ülkelerden yeni Amerikan vizesine baÅŸvurularÄ±n 90 gün boyunca durdurulacaÄŸÄ± belirtildi.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan flaÅŸ MÃ¼nbiÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, El Bab'ta PYD'nin havan atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. MÃ¼nbiÃ§'teki operasyonla ilgili konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ABD bayrak Ã§ekiyor, bir taraftan da PYD YPG orada duruyor, rejim bayraÄŸÄ± Ã§ekiliyor. Bizim o topraklarda gÃ¶zÃ¼mÃ¼z yok. Bizim tek dediÄŸimiz burasÄ± PYD'den temizlenecek" dedi.


MHP liderinin o sÃ¶zlerine Ä°brahim KalÄ±n'dan teÅŸekkÃ¼r mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k "CumhurbaÅŸkanÄ± yalnÄ±z deÄŸil, birlikte Avrupa'ya gidebiliriz" demesine teÅŸekkÃ¼r etti.


Almanya ÅŸimdide BaÅŸbakan BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±nÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ± engelledi

Almanya'dan bir skandal karar daha! BaÅŸbakan BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve eski Enerji BakanÄ± Taner YÄ±ldÄ±z'Ä±n Almanya'daki yapacaÄŸÄ± konuÅŸmaya yasak geldi.