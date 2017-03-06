Trump'tan MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in skandal yeni yasalar bu sefer o Ã¼lke yer almÄ±yor

7 Ã¼lkede yaÅŸayanlarÄ±n ABD'ye giriÅŸlerinin engellediÄŸi yasanÄ±n ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, bu sefer Irak'Ä±n aralarÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± 6 Ã¼lke iÃ§in Amerikan vizesine baÅŸvurularÄ±nÄ±n durdurulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n bugün imzalamasÄ± beklenen yeni vize düzenlemesinde, nüfusunun çoÄŸunluÄŸu Müslüman 6 ülke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n 90 gün boyunca yeni Amerikan vizesine baÅŸvurularÄ±nÄ±n durdurulacaÄŸÄ± belirtildi. Ä°lk düzenlemede listede yer alan Irak'Ä±n yeni düzenlemeden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da bildirildi.Amerikan medyasÄ±nda yer alan haberlere göre, yeni düzenlemede "ABD'nin terörle mücadelesine destek veren" Irak yer almayacak, dolayÄ±sÄ±yla Suriye, Ä°ran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaÅŸlarÄ± uygulamadan etkilenecek. AyrÄ±ca yeni düzenlemeden ABD'de yasal oturma hakkÄ±na sahip YeÅŸil KartlÄ±larÄ±n (Green Card) ve halihazÄ±rda geçerli bir Amerikan vizesi bulunanlarÄ±n etkilenmeyeceÄŸi ifade edildi. Bu durumda söz konusu ülkelerden yeni Amerikan vizesine baÅŸvurularÄ±n 90 gün boyunca durdurulacaÄŸÄ± belirtildi.