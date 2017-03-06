BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan flaÅŸ MÃ¼nbiÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, El Bab'ta PYD'nin havan atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. MÃ¼nbiÃ§'teki operasyonla ilgili konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ABD bayrak Ã§ekiyor, bir taraftan da PYD YPG orada duruyor, rejim bayraÄŸÄ± Ã§ekiliyor. Bizim o topraklarda gÃ¶zÃ¼mÃ¼z yok. Bizim tek dediÄŸimiz burasÄ± PYD'den temizlenecek" dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ATV-A Haber ortak yayÄ±nÄ±nda gündeme iliÅŸkin önemli açÄ±klamalar yapÄ±yor. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Türkiye'de gazeteci dedikleri bir kiÅŸi, hem Türk hem de Alman vatandaÅŸÄ± ama Türkiye'de akreditasyonu yok. Alman kamuoyunu etkileyen usnurlar Trükiye'nin düÅŸmanÄ±. Almanya'ya PKK destek saÄŸlayan 16 tane isim verildi çÄ±t yok. "Efendim bizde yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±z". Bize gelince neden böyle oluyor. Delil veriyoruz bir ÅŸey yapÄ±lmÄ±yor.

MÜNBÄ°Ç'E OPERASYON DÜZENLENECEK MÄ°?

El Bab'Ä±n kuzeyindeki bölgeye PYD olduÄŸu tahmin edilen kiÅŸiler havan atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±. 4 asker hafif yaralandÄ±. Tedavileri yapÄ±lÄ±yor. Ama hemen karÅŸÄ±lÄ±k verildi.Münbiçte iÅŸler biraz keyifli hale geliyor. ABD bayrak çekiyor, bir taraftan da PYD YPG orada duruyor, rejim bayraÄŸÄ± çekiliyor. Bizim o topraklarda gözümüz yok. Bizim tek dediÄŸimiz burasÄ± PYD'den temizlenecek.Orada ABD ve Rusya ile bir koordinasyon yapmadan operasyon düzenlemenin anlamÄ± yok. Ä°ÅŸler daha karÄ±ÅŸÄ±k hale gelir. Ama görüÅŸmeler devam ediyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.