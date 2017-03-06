DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Hamburg toplantÄ±sÄ± iptal edildi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Hamburg'da yarÄ±n katÄ±lmasÄ± beklenen toplantÄ± iptal edildi

Hamburg'un Wilhelmsburg semtinde Plaza Event Center ‘de yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan ÇavuÅŸoÄŸlu'nun toplantÄ±sÄ±nÄ±n iptal gerekçesi ise yangÄ±n önlemlerinin yetersizliÄŸi. Welt Online'in bildirdiÄŸine göre, salon Hamburg Belediyesi tarafÄ±ndan yangÄ±n alarm sisteminin gerekli ÅŸartlarÄ± karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle kapatÄ±ldÄ±. Salonun havalandÄ±rma sisteminin de çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtilirken, söz konusu salonun sadece ÇavuÅŸoÄŸlu'nun toplantÄ±sÄ±na deÄŸil, diÄŸer toplantÄ±lara da kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.ÇavuÅŸoÄŸlu'nun yarÄ±n akÅŸam saat 18:00'de burada toplantÄ± yapacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.Daggenau Belediyesi Bakan BozdaÄŸ'Ä±n toplantÄ±sÄ±na iptal gerekçesi olarak da salonun küçüklüÄŸü ve yetersiz park alanlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak güvenliÄŸi göstermiÅŸti.