Ana Sayfa | SÄ°YASET 06/03/2017 21:14

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ilk mitingi iÃ§in Amasya'ya gidecek

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sÃ¼recinde ilk mitingini Amasya'da dÃ¼zenleyecek

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun halk oylamasÄ± kampanyasÄ± kapsamÄ±nda haftalÄ±k programÄ± belirlendi.Buna göre, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü'nde Sakarya'da düzenlenecek etkinliÄŸe katÄ±lacak, aynÄ± gün fabrikada çalÄ±ÅŸan kadÄ±n iÅŸçileri ziyaret edecek.Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 9 Mart PerÅŸembe günü partisinin il ve ilçe belediye baÅŸkanlarÄ±yla toplantÄ± yapacak, 10 Mart'ta da yine Ankara'da muhtarlarla bir araya gelecek.

1,8 milyon genç seçmene mektup

Kampanya çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda 11 Mart'ta Ä°stanbul'da, 12 Mart'ta Adana'da olmasÄ± planlanan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun çeÅŸitli açÄ±lÄ±ÅŸlara katÄ±lmasÄ±, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve hemÅŸehri dernekleri ile buluÅŸmasÄ± planlanÄ±yor. CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ilk mitingini ise 15 Mart ÇarÅŸamba günü Amasya'da yaparak kent meydanÄ±nda vatandaÅŸlara hitap edecek.Öte yandan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda 81 il ve 970 ilçe müftülüÄŸü, 50 bin muhtar ile ilk kez oy kullanacak 1,8 milyon genç seçmene de mektup gönderdiÄŸi öÄŸrenildi. 

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