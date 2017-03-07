Ana Sayfa | SÄ°YASET 07/03/2017 10:58

MHP lideri Almanya'nÄ±n skandal kararÄ±na sert Ã§Ä±ktÄ± Berlin'in iradesini Kandil'e teslim etti sayarÄ±z


MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Almanya'nÄ±n TÃ¼rk politikacÄ±lara karÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yasaklamalara karÅŸÄ±n konuÅŸtu.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. Almanya'nÄ±n skandal kararlarÄ±na tepki gösteren Bahçeli, "11 AÄŸustos 2009'da tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek dil ülkümüze karÅŸÄ± çÄ±kanlara sonuna kadar karÅŸÄ± olduÄŸumuzu söylemiÅŸtik. Yine o tarihte Türkiye'ye dayatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan, kimliksiz ama demokrat, vatandaÅŸ ama vatansÄ±z toplum modelini kabul etmemizin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸtim. Bu vahim gidiÅŸin devamÄ± halinde, devletimizin bugünkü sÄ±nÄ±r nüfus ve yapÄ± ile devamÄ± mümkün deÄŸildir demiÅŸtik. KeÅŸke yanÄ±lmÄ±ÅŸ olsaydÄ±k. Ama geldiÄŸimiz nokta ne denli haklÄ± olduÄŸumuzun göstergesidir. Milli bekamÄ±z içten ve dÄ±ÅŸtan 2 ateÅŸ altÄ±ndadÄ±r.Bu ateÅŸin söndürülmesi, yakanlarÄ±n sindirilmesi Türkiye'nin yegane hedefidir. Beka oyun deÄŸildir, ÅŸarlatanlarÄ±n aklÄ±na asla bÄ±rakÄ±lamayacaktÄ±r. Nitekim beka Türkiye'dir, maddi manevi kazanÄ±mlarÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸte biz beka için 16 Nisan'da evet diyeceÄŸiz. Bir yeminimiz var vazgeçilmeyecektir. Çevremize bir bakÄ±nÄ±z, amaç TürklüÄŸü son yurdundan çÄ±karmaktÄ±r. Oyun vahÅŸi, senaryo acÄ±masÄ±z, hedef alçaktÄ±r.

BERLÄ°N Ä°RADESÄ°NÄ° KANDÄ°L'E TESLÄ°M ETTÄ°

YÄ±llarca terörizm Almanya'da taltif gördü, Fransa'da teröristler aklanmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Geçen haftadan bu yana, Almanya, Avusturya ve Hollanda'da hazÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n daniskasÄ± Türkiye aleyhtarÄ± kararlar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°fade hürriyetine gem vurmanÄ±n esas gayesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti BakanlarÄ±nÄ±n konuÅŸmalarÄ± neye dayanarak engellendi? Biz bunu açÄ±kça Türk düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± sayar, Berlin'in iradesini Kandil'e teslim ettiÄŸini düÅŸünürüz. BakanlarÄ±mÄ±zÄ±n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla toplantÄ± isteklerini sudan bahanelerle kösteklemenin baÅŸka açÄ±klamasÄ± olmayacaktÄ±r. Almanya PKK ile yatÄ±p FETÖ ile kalkmaktadÄ±r. Biz dün Türkiye muhaliflerine eÄŸilmedik yine eÄŸilmeyeceÄŸiz. Boyun bükmedik yine bükmeyeceÄŸiz." Türkiye kaynarsa Berlin yanacaktÄ±r. Türkiye kaybederse Londra kaosa yatacaktÄ±r. Almanya'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± 16 Nisan konusunda bilgilendirmek olmasÄ± gereken faaliyettir. Bundan almanya niye rahatsÄ±z olmuÅŸtur. Ä°fade hürriyetine gem vurmanÄ±n esas gayesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin bakan ve milletvekillerinin konuÅŸmalarÄ± hangi yetkiyle engellenmiÅŸtir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Almanya'dan bir engelleme daha

Almanya skandal engelleme kararlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ± iÃ§in bulunan ikinci salonda sÃ¶zleÅŸmeyi feshetti.


Merkel AB olarak ilerlemeye devam etmezsek kurduÄŸumuz her ÅŸey yÄ±kÄ±labilir dedi

Almanya, Ä°talya, Ä°spanya ve Fransa'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen mini zirvede konuÅŸan Merkel,, "AB olarak ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Zira ilerlemezsek kurduÄŸumuz her ÅŸey yÄ±kÄ±labilir" ifadelerini kullandÄ±.


MHP lideri BahÃ§eli'den Sinan OÄŸan'Ä±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili ilk aÃ§Ä±klama

MHP Lideri Devlet BahÃ§eli, Sinan OÄŸan'a yapÄ±lan saldÄ±rÄ± ile ilgili "ÃœlkÃ¼cÃ¼ hiÃ§bir ÅŸeyi yarÄ± bÄ±rakmaz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.