MHP lideri Almanya'nÄ±n skandal kararÄ±na sert Ã§Ä±ktÄ± Berlin'in iradesini Kandil'e teslim etti sayarÄ±z

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Almanya'nÄ±n TÃ¼rk politikacÄ±lara karÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yasaklamalara karÅŸÄ±n konuÅŸtu.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. Almanya'nÄ±n skandal kararlarÄ±na tepki gösteren Bahçeli, "11 AÄŸustos 2009'da tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek dil ülkümüze karÅŸÄ± çÄ±kanlara sonuna kadar karÅŸÄ± olduÄŸumuzu söylemiÅŸtik. Yine o tarihte Türkiye'ye dayatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan, kimliksiz ama demokrat, vatandaÅŸ ama vatansÄ±z toplum modelini kabul etmemizin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸtim. Bu vahim gidiÅŸin devamÄ± halinde, devletimizin bugünkü sÄ±nÄ±r nüfus ve yapÄ± ile devamÄ± mümkün deÄŸildir demiÅŸtik. KeÅŸke yanÄ±lmÄ±ÅŸ olsaydÄ±k. Ama geldiÄŸimiz nokta ne denli haklÄ± olduÄŸumuzun göstergesidir. Milli bekamÄ±z içten ve dÄ±ÅŸtan 2 ateÅŸ altÄ±ndadÄ±r.Bu ateÅŸin söndürülmesi, yakanlarÄ±n sindirilmesi Türkiye'nin yegane hedefidir. Beka oyun deÄŸildir, ÅŸarlatanlarÄ±n aklÄ±na asla bÄ±rakÄ±lamayacaktÄ±r. Nitekim beka Türkiye'dir, maddi manevi kazanÄ±mlarÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸte biz beka için 16 Nisan'da evet diyeceÄŸiz. Bir yeminimiz var vazgeçilmeyecektir. Çevremize bir bakÄ±nÄ±z, amaç TürklüÄŸü son yurdundan çÄ±karmaktÄ±r. Oyun vahÅŸi, senaryo acÄ±masÄ±z, hedef alçaktÄ±r.

BERLÄ°N Ä°RADESÄ°NÄ° KANDÄ°L'E TESLÄ°M ETTÄ°

YÄ±llarca terörizm Almanya'da taltif gördü, Fransa'da teröristler aklanmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Geçen haftadan bu yana, Almanya, Avusturya ve Hollanda'da hazÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n daniskasÄ± Türkiye aleyhtarÄ± kararlar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°fade hürriyetine gem vurmanÄ±n esas gayesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti BakanlarÄ±nÄ±n konuÅŸmalarÄ± neye dayanarak engellendi? Biz bunu açÄ±kça Türk düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± sayar, Berlin'in iradesini Kandil'e teslim ettiÄŸini düÅŸünürüz. BakanlarÄ±mÄ±zÄ±n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla toplantÄ± isteklerini sudan bahanelerle kösteklemenin baÅŸka açÄ±klamasÄ± olmayacaktÄ±r. Almanya PKK ile yatÄ±p FETÖ ile kalkmaktadÄ±r. Biz dün Türkiye muhaliflerine eÄŸilmedik yine eÄŸilmeyeceÄŸiz. Boyun bükmedik yine bükmeyeceÄŸiz." Türkiye kaynarsa Berlin yanacaktÄ±r. Türkiye kaybederse Londra kaosa yatacaktÄ±r. Almanya'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± 16 Nisan konusunda bilgilendirmek olmasÄ± gereken faaliyettir. Bundan almanya niye rahatsÄ±z olmuÅŸtur. Ä°fade hürriyetine gem vurmanÄ±n esas gayesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin bakan ve milletvekillerinin konuÅŸmalarÄ± hangi yetkiyle engellenmiÅŸtir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.