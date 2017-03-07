Ana Sayfa | SÄ°YASET 07/03/2017 10:58

MHP lideri BahÃ§eli'den Sinan OÄŸan'Ä±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili ilk aÃ§Ä±klama


MHP Lideri Devlet BahÃ§eli, Sinan OÄŸan'a yapÄ±lan saldÄ±rÄ± ile ilgili "ÃœlkÃ¼cÃ¼ hiÃ§bir ÅŸeyi yarÄ± bÄ±rakmaz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, haftalÄ±k grup toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Bahçeli'ye, MHP'den ihraç edilen muhalif vekillerden Sinan OÄŸan, Ä°stanbul BahçeÅŸehir Üniversitesi'nde kürsüde konuÅŸurken saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ± hakkÄ±ndaki görüÅŸü soruldu. Bahçeli'nin bu soruya da yanÄ±tÄ± sert oldu. 'Bunun neresini deÄŸerlendireyim. Bir kiÅŸi kürsüyü yÄ±kÄ±yor, kimseye bir ÅŸey olmuyor, Ülkücü hiçbir ÅŸeyi yarÄ±m bÄ±rakmaz' dedi.

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Almanya'dan bir engelleme daha

Almanya skandal engelleme kararlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ± iÃ§in bulunan ikinci salonda sÃ¶zleÅŸmeyi feshetti.


Merkel AB olarak ilerlemeye devam etmezsek kurduÄŸumuz her ÅŸey yÄ±kÄ±labilir dedi

Almanya, Ä°talya, Ä°spanya ve Fransa'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen mini zirvede konuÅŸan Merkel,, "AB olarak ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Zira ilerlemezsek kurduÄŸumuz her ÅŸey yÄ±kÄ±labilir" ifadelerini kullandÄ±.


MHP lideri Almanya'nÄ±n skandal kararÄ±na sert Ã§Ä±ktÄ± Berlin'in iradesini Kandil'e teslim etti sayarÄ±z

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Almanya'nÄ±n TÃ¼rk politikacÄ±lara karÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yasaklamalara karÅŸÄ±n konuÅŸtu.