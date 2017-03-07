MHP lideri BahÃ§eli'den Sinan OÄŸan'Ä±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili ilk aÃ§Ä±klama

MHP Lideri Devlet BahÃ§eli, Sinan OÄŸan'a yapÄ±lan saldÄ±rÄ± ile ilgili "ÃœlkÃ¼cÃ¼ hiÃ§bir ÅŸeyi yarÄ± bÄ±rakmaz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, haftalÄ±k grup toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Bahçeli'ye, MHP'den ihraç edilen muhalif vekillerden Sinan OÄŸan, Ä°stanbul BahçeÅŸehir Üniversitesi'nde kürsüde konuÅŸurken saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ± hakkÄ±ndaki görüÅŸü soruldu. Bahçeli'nin bu soruya da yanÄ±tÄ± sert oldu. 'Bunun neresini deÄŸerlendireyim. Bir kiÅŸi kürsüyü yÄ±kÄ±yor, kimseye bir ÅŸey olmuyor, Ülkücü hiçbir ÅŸeyi yarÄ±m bÄ±rakmaz' dedi.