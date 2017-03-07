Merkel AB olarak ilerlemeye devam etmezsek kurduÄŸumuz her ÅŸey yÄ±kÄ±labilir dedi

Almanya, Ä°talya, Ä°spanya ve Fransa'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen mini zirvede konuÅŸan Merkel,, "AB olarak ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Zira ilerlemezsek kurduÄŸumuz her ÅŸey yÄ±kÄ±labilir" ifadelerini kullandÄ±.

Almanya, Ä°talya ve Ä°spanya baÅŸbakanlarÄ± ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Versailles SarayÄ±'nda dörtlü mini zirve düzenlendi. Hollande, baÅŸkent Paris yakÄ±nlarÄ±ndaki Versailles SarayÄ±'nda, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Mariano Rajoy ve Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni'yi kabul etti. Buradaki AB Dörtlü Gayriresmi Liderler Zirvesi sonrasÄ± yapÄ±lan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Hollande, Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) kuruluÅŸ anlaÅŸmasÄ± olan 1957 tarihli Roma AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n yÄ±l dönümünden kaynaklanan perspektifle bir araya geldiklerini söyledi.

MERKEL: AB BÄ°R REFAH BÄ°RLÄ°ÄžÄ° OLMALI

Merkel ise AB'ye üye ülkelerin sorumluluklarÄ±na dikkati çekerek, "AB olarak ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Zira ilerlemezsek kurduÄŸumuz her ÅŸey yÄ±kÄ±labilir. 27 üye ülke olarak AB'nin kuruluÅŸ ilkelerinin gereklerini yerine getirmeyi sürdürmeliyiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Savunma konusunda AB ülkeleri arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini vurgulayan Merkel, "KüreselleÅŸme ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin getirdiÄŸi sonuçlar, terörle mücadele ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ± konularÄ±, güvenlik açÄ±sÄ±ndan önem taÅŸÄ±yor. Ä°ç tehdit olarak artan iÅŸsizliÄŸe dikkat etmek gerekiyor. AB, bir refah birliÄŸi olmalÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu. AB'nin küresel bir aktör olmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Merkel, Afrika'nÄ±n daha fazla kalkÄ±nmasÄ± için birliÄŸin ortak strateji yürütmesine ihtiyaç olduÄŸunu da kaydetti.