MHP lideri BahÃ§eli Sinan OÄŸan'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili ilk kez konuÅŸtu

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, partisinin TBMM'deki Grup ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, "Almanya BaÅŸbakanÄ± yanlÄ±ÅŸtan dönüÅŸ yaparak, gerilimi artÄ±racak eylem ve adÄ±mlardan kaçÄ±nmalÄ±dÄ±r. SabÄ±r ve soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla iliÅŸkilerin düzeltilmesinin yolu aranmalÄ±dÄ±r. MeÄŸer ki bu yol bulunamÄ±yorsa, bulunamayacaksa, Almanya kendi bilecek, kendi düÅŸen de aÄŸlamayacaktÄ±r. Yeri gelirse kendi yolumuzu kendimiz çizer, kendi söküÄŸümüzü bizzat dikmekten çekinmez, üÅŸenmeyiz." dedi.

"Beka oyuncak deÄŸildir"

Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Türkiye'nin bekasÄ±nÄ±n kökünü kurutmak isteyenlerin azÄ± diÅŸini söküp, nefeslerini kesmenin MHP'nin her ÅŸartta destek olacaÄŸÄ± milli diriliÅŸ ve silkiniÅŸ hamlesi olduÄŸunu söyledi.

"Beka oyuncak deÄŸildir, oyun deÄŸildir, ÅŸaka deÄŸildir, ÅŸarlatanlarÄ±n lütfuna, tesadüflerin akÄ±ntÄ±sÄ±na asla bÄ±rakÄ±lamayacaktÄ±r." ifadesini kullanan Bahçeli, bundan dolayÄ± 16 Nisan’da TürklüÄŸün bekasÄ± için evet diyeceklerini kaydetti.

"Berlin’in iradesini Kandil’e devretmiÅŸ kabul ederiz"

Geçen haftadan bu tarafa Almanya, Hollanda ve Avusturya’dan hazÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n daniskasÄ± demek olan Türkiye aleyhtarÄ± kararlarÄ±n birbirini izlediÄŸini belirten Bahçeli, Avrupa TürklüÄŸünün Türkiye’deki demokratik süreçlere katÄ±lÄ±p görüÅŸ, fikir ve tercihlerini yansÄ±tmasÄ± en doÄŸal ve yasal hakkÄ± olduÄŸunu dile getirdi. Bahçeli, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Avrupada yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ± 16 Nisan Referandumu konusunda bilgilendirmenin, onlara açÄ±klayÄ±cÄ± bilgiler vermenin siyasi partilerin de doÄŸru ve olmasÄ± gereken bir faaliyetidir. Bundan Almanya niye ürpermiÅŸ, niye rahatsÄ±z olmuÅŸtur? Ä°fade hürriyetine gem vurmanÄ±n esas gayesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin bakan ve milletvekillerinin konuÅŸmalarÄ± hangi demokratik hak ve yetki dayanarak engellenmiÅŸtir? Almanya eÄŸer PKK’nÄ±n dayatma ve telkiniyle AKP’li bakan ve milletvekillerinin vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸmasÄ±nÄ± sabote ediyorsa biz bunu açÄ±kça Türkiye düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± sayar, Berlin’in iradesini Kandil’e devretmiÅŸ kabul ederiz.

Siyasi parti temsilcilerinin vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla kanuni hak ve sÄ±nÄ±rlar çerçevesinde bir araya gelme arzusu anlaÅŸÄ±lan Åžansölye Merkel’in tahammülsüzlüÄŸünü kabartmÄ±ÅŸtÄ±r. Adalet BakanÄ±'nÄ±n, Ekonomi BakanÄ±'nÄ±n, dün de Enerji ve Tabii Kaynaklar eski BakanÄ±'nÄ±n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla toplantÄ± istek ve beklentilerini sudan bahanelerle kasÄ±tlÄ± olarak kösteklemenin baÅŸka bir izahÄ± olamayacaktÄ±r. Yoksa Almanya hayÄ±r cephesinde yerini almÄ±ÅŸtÄ±r da bizim mi haberimiz olmamÄ±ÅŸtÄ±r? YaklaÅŸÄ±k 4 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Almanya, Türkiye’ye karÅŸÄ± örtülü faaliyetlerin elebaÅŸÄ± ülkelerden birisidir. Ve de PKK’yla yatÄ±p FETÖ’yle kalkmaktadÄ±r. Biliniz ki koynunda Mehmetçik katillerini barÄ±ndÄ±ranlar doÄŸrudan doÄŸruya dökülen ÅŸehit kanlarÄ±nda iz ve parmaklarÄ± olan maskeli VandallardÄ±r.

Biz dün Türkiye’yi teslim almak için olmadÄ±k yollara baÅŸvuranlara boyun bükmedik, yine bükmeyeceÄŸiz. Diyorum ki karÅŸÄ±mÄ±zda saf saf dizilip, canilerin arkasÄ±na saklanarak Türkiye’ye zehir kusanlarla, fitne saçanlarla son neferimize, son ferdimize kadar haklÄ± mücadelemizi sürdürmezsek yaÅŸamak bize haram olsun.

"HoÅŸgörüyle kabullenmemiz akla ve mantÄ±ÄŸa aykÄ±rÄ±"

"Almanya’nÄ±n yolu yol deÄŸildir acilen dönmelidir." diyen Bahçeli, bu sözün aynÄ± zamanda Türkiye’ye ÅŸaÅŸÄ± bakan diÄŸer ülkeler için de geçerli olduÄŸunu belirtti.

Gurbet ellerdeki vatandaÅŸlarÄ±n ülke ve vatanlarÄ± için söyleyecek sözleri olduÄŸunu, buna mani olmanÄ±n ahlak, demokrasi ve hukuku imha etmek, yok saymak olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Bahçeli, "Bizim de bunu hoÅŸgörüyle kabullenmemiz akla ve mantÄ±ÄŸa aykÄ±rÄ±dÄ±r. Almanya’da varlÄ±k ve birlik mücadelesi veren, bu ülke vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± elde etmiÅŸ kardeÅŸlerimizin geliÅŸmelerden çok ÅŸikayetçi olduklarÄ± da açÄ±ktÄ±r. Ä°nanÄ±yorum ki Türk vatandaÅŸlarÄ± ortak bir irade ve ÅŸuurla, Alman siyasetindeki dengesizliÄŸe müdahil olacaklar, tepki ve eleÅŸtirilerini demokratik yollardan mutlaka göstereceklerdir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin, Türkiye'ye düÅŸmanca tutum ve davranÄ±ÅŸlara karÅŸÄ± tek yürek, tek bilek, tek ses olduÄŸunu dile getiren Bahçeli, "Avrupa duy sesimizi, bu ses Türk’ün hiç dinmeyen ayak ve kudret sesidir. Türk devleti, Türk hükümeti yalnÄ±z deÄŸildir; 80 milyon Türk vatandaÅŸÄ±, yabancÄ± ülkelerdeki iftiharlarÄ±mÄ±z olan kardeÅŸlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkÄ±nÄ±, hukukunu savunacak inanmÄ±ÅŸlÄ±k ve azimdedir." dedi.

Almanya BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n yanlÄ±ÅŸtan dönüÅŸ yapmasÄ±, gerilimi artÄ±racak eylem ve adÄ±mlardan kaçÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Bahçeli, "SabÄ±r ve soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla iliÅŸkilerin düzeltilmesinin yolu aranmalÄ±dÄ±r. MeÄŸerki bu yol bulanamÄ±yorsa, bulanamayacaksa Almanya kendi bilecek, kendi düÅŸen de aÄŸlamayacaktÄ±r. Yeri gelirse kendi yolumuzu kendimiz çizer, kendi söküÄŸümüzü bizzat dikmekten çekinmez, üÅŸenmeyiz." diye konuÅŸtu.

"KadÄ±na ÅŸiddet dursun, aileler huzurla buluÅŸsun"

Bahçeli, "KadÄ±na ÅŸiddet dursun, aileler huzurla buluÅŸsun. KadÄ±na uzanan eller kÄ±rÄ±lsÄ±n, adalet yerini derhal bulsun. Fiziksel ÅŸiddet, cinsel ÅŸiddet, psikolojik ÅŸiddet, ekonomik ÅŸiddet bitsin. Türk kadÄ±nÄ± hak ettiÄŸi parlak ve insani geliÅŸmiÅŸlik seviyelerine mutlaka ve bir an önce ulaÅŸsÄ±n." ifadesini kullandÄ±.

Kerkük ve Musul'un statüsü konusunda Türkiye'nin müdahil olmasÄ± hususunda gereÄŸi neyse yapÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen Bahçeli, geçen hafta peÅŸmergenin bölücü terör örgütü üyeleriyle çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ise çÄ±karlarÄ±n uyumsuzluÄŸundan deÄŸilse, kesinlikle tiyatro olduÄŸunu belirtti.

"Ä°yi niyetle deÄŸerlendirilemeyecektir"

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n yeni hedefinin Menbiç olduÄŸunun bilindiÄŸini anÄ±msatan Bahçeli, "Böylesi bir dönemde ABD'nin Menbiç'te bulunan PYD-YPG'li teröristlere aÄŸÄ±r silah ve zÄ±rhlÄ± araç yardÄ±mÄ±nda bulunmasÄ± iyi niyetle deÄŸerlendirilemeyecektir. ABD'nin bunca ikazlara raÄŸmen hala teröristleri silahlandÄ±rmasÄ± tam bir kovboy aymazlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r ve samimiyetle de izah edilebilecek bir yanÄ± yoktur. Rakka'ya yönelik operasyon için bir yanda Türkiye'nin desteÄŸi elzem görülürken, diÄŸer yanda YPG-PYD'nin silahla donatÄ±lmasÄ± kafamÄ±zda çok fazla kuÅŸku ve soruya yol açmaktadÄ±r." dedi.

Bahçeli, Türkiye'nin sÄ±nÄ±r ötesinde aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±n macera deÄŸil, sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n teröristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± ve en kÄ±sa sürede Suriye'nin istikrara kavuÅŸturulmasÄ± olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Rusya GenelkurmayÄ±nÄ±n, PYD ve Esad arasÄ±nda varÄ±lan anlaÅŸma gereÄŸince, 3 Mart'tan itibaren Menbiç'teki PYD'ye ait mevzilerin rejime devredildiÄŸini ilan ettiÄŸini anÄ±msatan Bahçeli, "Bu geliÅŸme kimin elinin kimin cebinde olduÄŸunu göstermiÅŸtir. Menbiç'te yaÅŸanan son örnek ABD ve Rusya arasÄ±ndaki gelgitli, ama saman altÄ±nda yürütülen düzenli iliÅŸkileri gözler önüne sermiÅŸtir. Her iki ülkenin PYD'yi kendi kontrolüne almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yönündeki görüÅŸlerin, Menbiç'te PYD'yi koruma altÄ±na almayÄ± amaçlayan bir ortaklÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±na dönüÅŸmesi tehlikeli bir kumpastÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

"Hazin bir dönme ve devrilme hali"

Devlet Bahçeli, hayasÄ± pazara çÄ±kmÄ±ÅŸlarÄ±n, hayÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dillere düÅŸmüÅŸlerin, hamakatlÄ±ÄŸÄ± resmiyet kazanmÄ±ÅŸlarÄ±n 16 Nisan referandumuyla ilgili çarpÄ±k ve çürük iddialarÄ±nÄ±n gözlerinden kaçmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti. Bahçeli, "At görse aksayan, su görse susayan, ekmek görse acÄ±kan; ama üç hilali görünce kabuslar gören kripto elemanlar, iÅŸbirlikçi piyonlar hezeyan bataklÄ±ÄŸÄ±nda adeta çÄ±rpÄ±nmaktadÄ±r. Gavur gemisi gibi yan gidip kuyruklarÄ±nÄ±n girmediÄŸi yere baÅŸlarÄ±nÄ± sokmaya çabalayanlarÄ±n aslÄ±nda ciddiye alÄ±nacak bir tarafÄ± yoktur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Kuru kuruya toplananlarÄ±n, kan alacak damar arayÄ±p içeriden dÄ±ÅŸarÄ±dan taÅŸlayanlarÄ±n eninde sonunda kazdÄ±klarÄ± kuyuya kendilerinin düÅŸeceÄŸini belirten Bahçeli, "Avare kasnak gibi fÄ±rÄ±l fÄ±rÄ±l dönüp bir türlü durmayan, kendi sÄ±ÄŸ ve kÄ±sÄ±r gündemlerinde sürekli bocalamaktan baÅŸka yollarÄ± da olmayanlar için milli iradenin demir yumruÄŸu 16 Nisan'da sandÄ±k baÅŸÄ±nda beklemektedir." diye konuÅŸtu.

Birbirlerinin kafa dengi olan beÅŸ benzemez hayÄ±r koalisyonuna son anda ve kan ter içinde eklemlenen, CHP ve ülkücü katili AydÄ±nlÄ±kçÄ±larÄ±n katarÄ±na aceleyle binen bazÄ± tanÄ±dÄ±k simalarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n her ÅŸeyden önce "hazin bir dönme ve devrilme hali" olduÄŸunu vurgulayan Bahçeli, "Bu onlarÄ±n tercihidir. Kendi yollarÄ±nÄ± kendileri çizmiÅŸ, bizden de tamamen, hiç silinmeyecek çizik yemiÅŸlerdir. Ä°deolojik sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haline gelmeyi gönüllüce nefis ve vicdanlarÄ±na sindirenlerin yeni adres ve siyasi hanelerinde dilerim ki yollarÄ± ve bahtlarÄ± açÄ±k olsun." ifadesini kullandÄ±.

"Hadi bitti sayalÄ±m..."

Bahçeli, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"BazÄ± kokuÅŸmuÅŸlar diyor ki 16 Nisan'dan sonra MHP bitecek, defteri dürülecekmiÅŸ. Bre densizler, bu iftiralarÄ± size kim öÄŸretiyor? Kimlerden akÄ±l alÄ±yorsunuz? SanÄ±yorum bu utanmalarÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, ÅŸuurlarÄ±nÄ± aldÄ±rmÄ±ÅŸ zübükzadelerin canÄ± böyle istiyor, gönüllerinden böyle geçiyor.

MHP fani bedenlere deÄŸil, fedakar ve asil Türk milletinin namusuna emanet edilmiÅŸ Ötüken sancaÄŸÄ±, ecdat ve ÅŸehit yadigarÄ±yla ilelebet yaÅŸayacak TürklüÄŸün ana ve atar damarÄ±dÄ±r. Bizde çok ÅŸükür ne sancak iner ne de damar biter. Hadi indi diyelim, hadi bitti sayalÄ±m; biliniz ki Türk tarihi film ÅŸeridi gibi geriye sarar. ArdÄ±ndan yaÅŸayan üç kiÅŸi çÄ±kar; birisi SöÄŸüt ocaÄŸÄ±nÄ± tüttüren Osman Gazi olur, diÄŸeri Ankara'ya inen Mustafa Kemal olur, bir diÄŸeri de Üç Hilale kÄ±lavuzluk yapan Alparslan TürkeÅŸ gibi parlayÄ±p kutlu davamÄ±zÄ± demir daÄŸlarÄ± eriterek Bozkurt gibi geleceÄŸe taÅŸÄ±r. Bizde er tükenmez kÄ±rÄ±lmakla, biz de ülkü bitmez önü kapatÄ±lmakla."

MHP'yi içten içe yÄ±kÄ±p kalelerinin hisarlarÄ±na taarruz eden kaçak ve korkaklarÄ±n fitne ve fesadÄ±na kanacak kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bahçeli, bunlarÄ±n nereye giderse gitsinler her zaman musibetin çÄ±banbaÅŸlarÄ± olacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

"HaçlÄ± kafilesinin yüzüne milli ve saÄŸlam ÅŸamar evetle vurulacak"

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, "FETÖ'ye, PKK'ya, PYD-YPG'ye, DHKP-C'ye ve de haçlÄ± kafilesinin yüzüne milli ve saÄŸlam ÅŸamar evetle vurulacaktÄ±r. Evet, sözde Kürdistan paçavrasÄ±na çÄ±tÄ±nÄ± çÄ±karamayan, Mustafa Kemal'in partisi olduÄŸunu söyleyen ama tarihiyle çeliÅŸen yüz karasÄ± CHP'ye derstir." ifadelerini kullandÄ±.

"CumhurbaÅŸkanÄ± Avrupa'ya giderse yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±m"

Bahçeli, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Avrupa'nÄ±n tutumuyla alakalÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile bir görüÅŸme yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ± sorulan Bahçeli, ErdoÄŸan ile herhangi bir görüÅŸmesinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bahçeli, "Alman yönetiminin, Hollanda ve Avusturya yönetiminin tutumlarÄ± deÄŸiÅŸmediÄŸi takdirde SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± eÄŸer Avrupa'ya gidecekse onu yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±m." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ± Ä°lnur Çevik'in referanduma iliÅŸkin sözleri sorulan Bahçeli, Çevik'in bir bildiÄŸi varsa söylemesini istedi.

"DanÄ±ÅŸmanlarÄ±yla sohbet etmesinde yarar var"

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun referandum sonrasÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n devam edeceÄŸi söylemine de deÄŸinen Bahçeli, "9 Ocak'tan itibaren geçen süre içerisinde zannediyorum olaylarÄ± çok yakÄ±nen takip etmediÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. DeÄŸerli danÄ±ÅŸmanlarÄ± var. Özellikle onlarla bu konuyu sohbet etmesinde yarar var." dedi.

Savunma süreleri bekleniyor

Bahçeli, partide disipline sevk edilen bazÄ± isimlerle alakalÄ± geliÅŸmelere yönelik sürecin tamamlanmak üzere olduÄŸunu söyledi.

Devlet Bahçeli, söz konusu isimlerin savunma haklarÄ±nÄ± kullanmalarÄ± için verilen sürenin beklendiÄŸini dile getirdi.

"Bir kiÅŸi kürsüyü yÄ±kÄ±yor, kimseye bir ÅŸey olmuyor"

Eski MHP IÄŸdÄ±r Milletvekili Sinan OÄŸan'a yönelik protestoya yönelik görüÅŸleri sorulan Bahçeli, olayÄ± deÄŸerlendirecek bir hususun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bahçeli, "Bunun neresini deÄŸerlendireyim. Bir kiÅŸi kürsüyü yÄ±kÄ±yor, kimseye bir ÅŸey olmuyor. Ülkücü hiçbir ÅŸeyi yarÄ±m bÄ±rakmaz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.