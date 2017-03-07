CumhurbaÅŸkanÄ±ndan 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±

8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mesaj yayÄ±nladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "FedakarlÄ±klarÄ±, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlÄ±ÄŸÄ±n umudunu yeÅŸerten kadÄ±nlarÄ±n, 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandÄ±.

Türkiye'nin kadÄ±nlarÄ±nÄ±n da tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerinde daima en ön safta yer aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, kimi zaman devletin kuruluÅŸunda, kimi zaman da vatanÄ±n kurtuluÅŸunda görev üstlenen kahraman kadÄ±nlarÄ±n, geride asla unutulmayacak, günümüz kadÄ±nlarÄ±na rehber olacak bir miras bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugün de kadÄ±nlarÄ±n Türkiye'nin demokrasi, kalkÄ±nma ve özgürlük mücadelesine damgalarÄ±nÄ± vurduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "15 Temmuz gecesi kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n gösterdiÄŸi fedakarlÄ±klar ve cesaret, asla unutulmayacak bir görüntü olarak tarihimize nakÅŸolunmuÅŸtur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Siyasi hayatÄ± boyunca, kadÄ±nlara olan ÅŸükranlarÄ±nÄ±, onlarÄ±n haklarÄ±nÄ± koruma mücadelelerine destek vererek gösterme çabasÄ± içinde olduklarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, son 14 yÄ±lda gerçekleÅŸtirdikleri reformlarla kadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma hayatÄ±, eÄŸitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumlarÄ±nÄ± güçlendirdiklerini kaydetti.

"Daha fazla çaba sarf etmeliyiz"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 2002 ile bugünün rakamlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kadÄ±n haklarÄ± konusunda Türkiye'de yaÅŸanan iyileÅŸmenin açÄ±k ve net bir ÅŸekilde ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, eÄŸitimde, 2002'de ilkokul ve ortaokulda yüzde 87 olan kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n okullaÅŸma oranÄ±nÄ±n, yüzde 97'ye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2003'te yüzde 24 civarÄ±nda olan kadÄ±nlarÄ±n istihdama katÄ±lma oranlarÄ±nÄ±n ise geçen yÄ±l yüzde 33'ü geçtiÄŸini bildirdi.

Siyasette 2002'de yüzde 4,5'u bulmayan kadÄ±n milletvekili oranÄ±nÄ±n, 3 kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu seviyeleri önemli görmekle birlikte, asla yeterli bulmuyoruz. Bilhassa insanlÄ±ÄŸa yönelik suç olarak gördüÄŸüm kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Her ÅŸeyden önce bir zihniyet deÄŸiÅŸimini gerektiren bu sorunun çözüme kavuÅŸturulmasÄ± için devlet ile birlikte üniversitelere ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na da çok önemli görevler düÅŸüyor. Medeniyet deÄŸerlerimizden, tarih ve kültürümüzden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z güçle bu sorunu da aÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum.

Bu düÅŸüncelerle, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda yitirdiklerimiz baÅŸta olmak üzere ülkemizin bekasÄ±, milletimizin istikbali için ÅŸehit olan tüm kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± ÅŸükranla yad ediyorum. Åžiddetin kurbanÄ± olarak hayatlarÄ±nÄ± kaybeden kadÄ±nlarÄ±mÄ±za da Allah'tan rahmet diliyorum. CanlarÄ±ndan çok sevdikleri çocuklarÄ±nÄ±, eÅŸlerini, babalarÄ±nÄ±, kardeÅŸlerini vatan uÄŸruna topraÄŸa veren ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±mÄ±za sabÄ±r temenni ediyorum. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadÄ±nlarÄ±n 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum."