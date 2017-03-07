CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlundan hÃ¼kÃ¼mete yÃ¶nelik sert aÃ§Ä±klamalar

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Ä°ÅŸte KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

Bugün gerçekten acÄ± bir olayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Bursa Ankara karayolunda kadÄ±n iÅŸçileri Ankara'ya taÅŸÄ±yan bir otobüs devrildi. 7 kadÄ±nÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti. KadÄ±nlarÄ±n böyle bir tabloyla karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± hepimizi üzdü. UmarÄ±m böyle acÄ± bir olayla bir daha karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±z.

Ben bugün annelere seslenmek istiyorum. Bir evde huzur varsa o mahallede huzur vardÄ±r. Mahallede huzur varsa ÅŸehirde, ülkede huzur vardÄ±r.

15 yÄ±lda "refahÄ± artÄ±rdÄ±k" diyorlar. Sevgili anneler bir sorun. 15 yÄ±lda benim çocuÄŸum neden iÅŸsiz diye sorun.

'BU DÜZEN ANKARA'DAKÄ° AÄžALARIN BEYLERÄ°N DÜZENÄ°DÄ°R'

Asgari ücretli kadÄ±n kardeÅŸlerime sesleniyorum. Sana verdiklerini daha fazlasÄ±nÄ± zamla geri alÄ±yorlar, sen artÄ±k bu düzene ‘hayÄ±r' demek zorundasÄ±n. Bu düzen Ankara'daki aÄŸalarÄ±n beylerin düzenidir. Bizim savunduÄŸumuz emeÄŸin düzendir.

Bizim çocuklarÄ±mÄ±z iÅŸsiz peki Suriye'den gelen asgari ücretin altÄ±nda çalÄ±ÅŸan Suriyeliler var mÄ±? Var. Benim evladÄ±m iÅŸsizken onlara iÅŸ kapsÄ±nÄ± açan düzen hakça bir düzen midir?

'VATANDAÅžA SORALIM SURÄ°YELÄ°LERE VATANDAÅžLIK VERELÄ°M MÄ° VERMEYELÄ°M MÄ°?'

Åžimdi Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k vereceÄŸiz diyorlar. Her konuda milli irade diyorsunuz e gel o zaman güzel kardeÅŸim gel beraber referanduma gidelim. VatandaÅŸa soralÄ±m Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verelim mi vermeyelim mi?

BakÄ±n bu konuda hiç konuÅŸmuyorlar. Dikkat buyurunuz. Sen referandum demiyor musun? Ä°ÅŸte referandum, konuÅŸ. Millet ÅŸaÅŸar mÄ± ÅŸaÅŸmaz. Ses çÄ±kmÄ±yor.

SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m çok açÄ±k çok net bir çaÄŸrÄ± yapÄ±yorum. Parlamentoda her türlü desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z. VatandaÅŸÄ±mÄ±za soralÄ±m.

2017'de yüzde 8 zam yapÄ±ldÄ± asgari ücrete. UlaÅŸtÄ±rmadaki zam yüzde 17.96. SaÄŸlÄ±k 12.53. EÄŸitimdeki zam 9.33.

Her konuda milletin iradesine güveniyoruz diyorsunuz. Gelin beraber referandum yapalÄ±m. Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verelim mi diye halkÄ±mÄ±za soralÄ±m.

DÄ±ÅŸ politika tam bir felaket. Bir Rakka, bir Menbiç'e gidiyoruz diyorsunuz. Devlet yönetmesini bilmiyorlar. Allah aÅŸkÄ±na nereye gidiyorsunuz?

Her gelen tokat atÄ±yor. Bir bakÄ±yorsun Trump'tan, bir bakÄ±yorsun Putin'den yanalar. Ya sen Türk milletinden yana ol kardeÅŸim. Senin ne iÅŸin var oralarda?

Bir konuyu eleÅŸtiriyorsanÄ±z önce dönüp kendine bakman lazÄ±m. Bizde adÄ± ÅŸudur, iÄŸneyi kendine çuvaldÄ±zÄ± baÅŸkasÄ±na batÄ±r.

'AYNI ÅžEYÄ° SEN YAPIYORSUN'

Bir örnek vermek istiyorum. Bulgaristan'da çok sayÄ±da vatandaÅŸ geldi Türk vatandaÅŸÄ± oldu. Orada partileri var. Bulgaristan'dan buraya gelip propaganda yapÄ±yor oradaki siyasetçiler.

Ama ÅŸu yapÄ±ldÄ±. Bulgaristan'da Türk kökenli hem bu de Bulgar vatandaÅŸÄ± olan Erdinç Ä°smail Hayrullah, Bulgar parlamentosunda dostluk grubu baÅŸkanÄ±. Türkiye'de propaganda yapmak istiyor. Türkiye'ye giriÅŸi yasaklandÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri yasakladÄ±. Neden yasakladÄ±? AynÄ± ÅŸey sen yapÄ±yorsun. Buradan SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na SayÄ±n BaÅŸbakan'a soruyorum. Bu Türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n, çifte vatandaÅŸlara gelip propaganda yapmasÄ±nÄ± neden yasaklÄ±yorsunuz? Neden?

Almanya'ya kÄ±zÄ±yorsun daha kötüsünü sen yapÄ±yorsun. Siyasette çifte standart olmaz. Neden izin vermiyorlar biliyor musunuz? NasÄ±l Türkiye'yi ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlarsa Bulgaristan'daki Türkleri de ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Hak ve Özgürlükler Partisi'nin karÅŸÄ±sÄ±na Dost Partisi'ni kurdurdular. Bu olabilir mi anneler?

'BÜLENT TURAN'A YÜREKTEN TEÅžEKKÜR EDÄ°YORUM'

Åžimdi diyorlar ki rejimi deÄŸiÅŸtireceÄŸiz bir kiÅŸinin kararÄ±yla Türkiye kurtulacak. Ben söylersem inanmazlar… AKP grup baÅŸkanvekili Bülent Turan ÅŸöyle diyor, 'ÅŸu anda Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n isteyip çÄ±karamadÄ±ÄŸÄ± kanun ve yapamadÄ±ÄŸÄ± atama yok.' Daha ne istiyorsunuz. Bülent Turan'a yürekten teÅŸekkür ediyorum bu gerçeÄŸi ifade ettiÄŸi için.

'TUZAK HAZIRLAMAK GÄ°BÄ° BÄ°R DERDÄ°MÄ°Z YOK'

Türkiye birilerinin çiftliÄŸi olamaz. OlmamalÄ±dÄ±r… Bu Ankara'daki beyler bir tuzak hazÄ±rlamÄ±ÅŸlar. Arada bir KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu tuzaÄŸÄ± diye yazÄ±yorlar. Bizim tuzak hazÄ±rlamak gibi bir derdimiz yok. Biz siyasetçilerin ahlaklÄ± olmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz. O nedenle kimseye tuzak kurmuyoruz.

Tuzak kurduÄŸum yok ama bu anayasa içinde bir tuzak var. Diyorlar ki 18 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸu milletvekili yapÄ±p askerlikten muaf tutacaÄŸÄ±z.

Sevgili anneler 18 yaÅŸÄ±ndaki kendi çocuÄŸu milletvekili olacak diyen bir anne var mÄ±? 18 yaÅŸÄ±nda kimin çocuÄŸu milletvekili olacak?

Ankara'daki bu beylerin çocuÄŸu… Bu tuzaÄŸa hiçbir anne düÅŸmesin. Kendi çocuklarÄ±na ikbal hazÄ±rlÄ±yorlar. Sizi çocuklarÄ±nÄ±z doÄŸuda güneydoÄŸuda El Bab'da can verirken kendi çocuklarÄ±na bol paralÄ± ikbal hazÄ±rlÄ±yorlar.

Milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± 600'e çÄ±karÄ±yorlar. MantÄ±klÄ± bir tek gerekçe söyleyemiyorlar. NeymiÅŸ milli irade daha iyi temsil edilirmiÅŸ. Sen onu istiyorsan yüzde 10 seçim barajÄ±nÄ± kaldÄ±r. Yüzde 1 alan parti genel baÅŸkanÄ± da mecliste temsil edilsin. BakÄ±n biz buna evet diyoruz.

Ä°LNUR ÇEVÄ°K'Ä°N TWITTER MESAJI

CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ±, 'HayÄ±r diyenlere: 7 Haziran sonrasÄ± Türkiye'deki kaos ve istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± mumla ararsÄ±nÄ±z' diyor. Tehdit ediyor. HayÄ±r derseniz kaos çÄ±kacak diye. HayÄ±r dersek ne olacak. Bütün samimiyetimle anlatÄ±yorum. HayÄ±r olursa Türkiye rahat bir nefes alacak. KutuplaÅŸma kavga olmayacak. SayÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± görevini sürdürecek.

'MÄ°LLETÄ°N OYUYLA GELDÄ°YSE MEÅžRUÄ°YET TARTIÅžMASI OLMAZ'

HayÄ±r çÄ±karsa CHP cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n meÅŸruiyetini sorgulayacak diyorlar. Milletin oyuyla geldiyse meÅŸruiyet tartÄ±ÅŸmasÄ± olmaz.

Biz biraz da Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m için açÄ±klÄ±yoruz. BaÅŸbakan da yerinde kalacak.