Almanya'dan bir engel daha Ã‡avuÅŸoÄŸlu iÃ§in hazÄ±rlanan salonu iptal etti

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun konuÅŸma yapmasÄ± iÃ§in ayarlanan ikinci salon da Almanya tarafÄ±ndan iptal edildi

Habertürk TV'ye konuÅŸan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Almanya'da konuÅŸma yapacaÄŸÄ± ikinci salonun da iptal edildiÄŸini söyledi.

Eker, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ±nda ÅŸöyle konuÅŸtu:

Almanya burada açÄ±k bir taraf haline gelmiÅŸtir, ‘hayÄ±rcÄ±yÄ±m' demiÅŸtir. Ä°fade özgürlüÄŸü, propaganda hürriyeti gibi, bunlarla ilgili sergilediÄŸi tutum bir tarafa, Almanya hükümeti, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili referandumda taraf durumunda. YabancÄ± düÅŸmanÄ± ve Nazi artÄ±klarÄ±nÄ±n, uç marjinal siyasi görüÅŸlerin adeta dümen suyuna giriyor, bununla kendini kurtaracaÄŸÄ±nÄ± zannediyor. Prim kazanacaÄŸÄ±nÄ± ve siyasi baÅŸarÄ± elde edeceÄŸini düÅŸünüyor.

Almanya'da 1,4 milyon seçmen var. Bir kÄ±smÄ± Alman pasaportu taÅŸÄ±yor, aynÄ± zamanda Alman vatandaÅŸÄ±. Ama bunlar seçimlerde oy kullanma hakkÄ±na sahip. 7 Haziran'da yüzde 30'lar mertebesindeydi, 37-38 gibi. 1 KasÄ±m'da bu 45-46'lara çÄ±ktÄ±. Burada Türkiye'deki geliÅŸmelere ilgi duyan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var. DolayÄ±sÄ±yla bunlarÄ±n haklarÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±na yol açacak bir süreç o artÄ±k iyice faÅŸizmin gümbür gümbür ayak sesleri olur.

ERDOÄžAN ALMANYA'YA GÄ°DECEK MÄ°?

SayÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, baÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n ayrÄ± ayrÄ± birlikte yapacaklarÄ± programlar var. Henüz kesinlik kazanmadÄ±, bu önümüzdeki günler içerisinde netleÅŸecek.

Danimarka ve Ä°sveç zorluk çÄ±kartÄ±yor ama ben gideceÄŸim. Kahveye gideriz, sokakta konuÅŸuruz, evlerine gider konuÅŸuruz. Yani mutlaka bir yol bulur onlara ulaÅŸÄ±r, buluÅŸuruz.

BAHÇELÄ° ‘GEREKÄ°RSE BEN DE AVRUPA'YA GÄ°DERÄ°M' DEDÄ°…

Bundan daha tabii bir ÅŸey olamaz. SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan, meÅŸru cumhurbaÅŸkanÄ±. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaÅŸkanÄ±na dönük tavÄ±r, bu ÅŸekilde bir ifade sergilendiÄŸinde Türkiye Cumhuriyeti siyasi parti liderlerinin ona destek vermesi, onunla birlikte yürürüz demesinden daha doÄŸal bir ÅŸey yok. Bahçeli'nin bu tutumunu da tabi ki biz takdirle karÅŸÄ±lÄ±yoruz.

BAÅžKA SALON BULUNMUÅžTU

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun, bugün Almanya'nÄ±n Hamburg kentinde konuÅŸma yapacaÄŸÄ± "Plaza Event Center" adlÄ± salon, yangÄ±n önlemlerinin yetersizliÄŸi gerekçesiyle deÄŸiÅŸtirilmiÅŸti.

Hamburg kenti Mitte Belediyesi'nden ismi açÄ±klanmayan bir sözcü, Alman basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, deÄŸiÅŸikliÄŸe güvenlik sebeplerini gerekçe göstermiÅŸti. Bunun üzerine ÇavuÅŸoÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ± için baÅŸka bir salonun ayarlandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Daha önce de Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n geçen hafta konuÅŸma yapacaÄŸÄ± etkinlik de "park yeri ve giriÅŸlerin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±" öne sürülerek iptal edilmiÅŸti. Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekçi'nin de geçen Pazar günü Köln kentinde yapacaÄŸÄ± bir program da salonu iÅŸleten ÅŸirket tarafÄ±ndan iptal edildiÄŸi duyurulmuÅŸ, ancak etkinlik baÅŸka bir salonda gerçekleÅŸtirilmiÅŸti.