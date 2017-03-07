Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Almanya'ya resti Ã§ekti kimse halkÄ±mÄ±zla buluÅŸmamÄ±zÄ± engelleyemez

Almanya'nÄ±n TÃ¼rk politikacÄ±larÄ±nÄ± Ã¼lkeye almamasÄ± ve toplantÄ±larÄ±nÄ± engellemesi Ã¼zerine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Kimse halkÄ±mÄ±zla buluÅŸmamÄ±zÄ± engelleyemez. Karar utanÃ§ verici ve Ã¶nyargÄ±lÄ±. Almanya'ya gideceÄŸim" dedi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu basÄ±n mensuplarÄ±na önemli açÄ±klamalarda bulundu. ÇavuÅŸoÄŸlu, "Türkiye Cumhuriyetinin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ± engellemek için sistematik bir çalÄ±ÅŸma var. DiÄŸer bakanlarÄ±n da öyle... Türkiye'deki bir referandumda, komÅŸu ülkelerin, dost ülkelerin, dost ildiÄŸimiz ülkelerin, bu kadar açÄ±k taraf tutmasÄ± v ekabul edilemez uygulamalar yapmasÄ±, bana göre utanÄ±lacak bir ÅŸeydir. Önce sosyal medyayla popülizm yapacaksÄ±n ondan sonra da alttan haber göndereceksin. Bu dostlarÄ±n arasÄ±nda iliÅŸkiye yakÄ±ÅŸan bir tavÄ±r deÄŸildir. Bugüne kadar 10 yÄ±ldÄ±r Ä±rkçÄ± partiler ilerliyor, bizler bu akÄ±m karÅŸÄ±sÄ±nda duramadÄ±k, zemin kaybÄ± yaÅŸadÄ±k, sonra o partilerin politikalarÄ±na tevessül etmeye baÅŸladÄ±k, o zaman onlar daha da güçlendi. Åžimdi orijinali bunlar. Maalesef ÅŸimdi büyük bir endiÅŸe içindeyiz. IrkçÄ± partilerin bu yükseliÅŸini durduramazsak Avrupa 2. Dünya SavaÅŸÄ± öncesine gidiyor. Ä°nÅŸallah bunlarÄ± aklÄ±selimle konuÅŸuruz. YarÄ±n Berlin Turizm FuarÄ±'nÄ± ziyaret edeceÄŸim. Bu akÅŸam Hamburg'ta vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla biraraya geleceÄŸiz. Bu biraraya geliÅŸimizi kimse engelleyemez. YarÄ±n Zigmar'la baÅŸbaÅŸa gelip, bu konularÄ± konuÅŸacaÄŸÄ±z. Almanya düÅŸmanca tavÄ±rda bulunursa bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± veririz.