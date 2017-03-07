ErdoÄŸan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun referandum konuÅŸmasÄ±nÄ± bÃ¶yle dinletti

Ankara Arena'da bugÃ¼n miting programÄ±na baÅŸlayan ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun referandum konuÅŸmasÄ±nÄ± dinleterek eleÅŸtirilerde bulundu.

Ankara Arena'da düzenlenen 'evet' programÄ±nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu'nun Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlediÄŸi "TÜGEF Gelecek Ä°çin Evet Diyor ProgramÄ±"nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan'Ä±n gündeminde, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir radyo programÄ±nda, referandum da oylanacak olan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sisteminde baÅŸbakanla cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n farklÄ± partilerden olmasÄ± durumunda kriz çÄ±kacaÄŸÄ± yönündeki gafÄ±na deÄŸindi CHP liderinin yeni sistemde baÅŸbakan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini belirten ErdoÄŸan, bu sÄ±rada KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±nÄ± hoparlörlerden tüm salona dinletti.ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±nÄ±n bu bölümünde ÅŸunlarÄ± söyledi: "Ana muhalefetin baÅŸÄ±ndaki zat diyor ki, 'HayÄ±r oyunun hiçbir vebali yok'. Bunlar hayatlarÄ± boyunca hiçbir konuda sorumluluk almadÄ±lar ki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için alsÄ±nlar. Bu zat ana muhalefet partisinin genel baÅŸkanÄ±. Dersini hiç çalÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ ya. HayatÄ± bunun hep böyle geçmiÅŸ. Kendi kulaklarÄ±nÄ±zla duydunuz. HayÄ±r'Ä±n gerekçesini anlatÄ±rken ne diyor? CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸka bir partinin, baÅŸbakan baÅŸka bir partinin baÅŸkanÄ± olunca asÄ±l kavga orada çÄ±kar diyor. Burada zaten BaÅŸbakan olmayacak ki, sadece CumhurbaÅŸkanÄ± olacak. Bu zata 5 tane koyun verin, 5 tane keçi verin kaybeder geri gelir. Ben buradaki gençlere sorayÄ±m ona ders verir ders."