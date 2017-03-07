BBP'den ÅŸÃ¼phe yaratan referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi'nin YÃ¼ksek Ä°stiÅŸare Kurulu BaÅŸkanÄ± HakkÄ± Ã–znur referandumda "hayÄ±r" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra tekrar aÃ§Ä±klama yaparak bunun ÅŸahsi bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Meclis'te olmayan siyasi partilerden Büyük Birlik Partisi'nin Yüksek Ä°stiÅŸare Kurulu BaÅŸkanÄ± HakkÄ± Öznur'dan akÅŸam saatlerinde referandum açÄ±klamasÄ± gelmiÅŸti. AçÄ±klamanÄ±n parti adÄ±na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülerek partinin referandum da "hayÄ±r" oyu vereceÄŸi son dakika geliÅŸmesi olarak ajanslara düÅŸmüÅŸtü. Ancak üzerinden çok geçmeden Öznur'dan bir açÄ±klama daha geldi. Öznur, ÅŸahsi görüÅŸünü açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, parti adÄ±na ise Genel BaÅŸkan Mustafa Destici'nin açÄ±klama yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"HAYIR" OYU PARTÄ°NÄ°N KARARI DEÄžÄ°L

Öznur, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda, BBP'nin halk oylamasÄ±nda "HayÄ±r" diyeceÄŸine iliÅŸkin yer alan haberlerin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.BBP YÄ°K BaÅŸkanÄ± olarak 4 Mart 2017 Cumartesi günü Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde ülke ve dünya meseleleri ile ilgili bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Öznur, "KonuÅŸmamda, Barzani'nin Türkiye ziyareti ve asÄ±lan sözde bayraÄŸÄ± ve ona gösterilen muameleyi kÄ±nadÄ±m ve tenkit ettim. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n milli güvenliÄŸimiz açÄ±sÄ±ndan önemini vurguladÄ±m. Zaten millet olarak devletimizin yanÄ±ndayÄ±z. Teröre karÅŸÄ± yapÄ±lan mücadeleyi desteklediÄŸimizi söyledim. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili ÅŸahsi fikrimi ve görüÅŸlerimi paylaÅŸtÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"PARTÄ°NÄ°N REFERANDUM KARARINI GENEL BAÅžKAN AÇIKLAYACAK"

Öznur, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Partimizin referandum ile ilgili kararÄ±nÄ±, istiÅŸareler tamamlandÄ±ktan sonra, Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Mustafa Destici açÄ±klayacaktÄ±r. Kamuoyuna saygÄ± ile duyurulur."BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, geçtiÄŸimiz hafta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde yaklaÅŸÄ±k 90 dakika görüÅŸmüÅŸtü.BasÄ±n mensubunun, 'SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ile Referandum konusu açÄ±ldÄ± mÄ±?' sorusuna Destici, "Ülkemizi ilgilendiren temel gündem maddelerinin tamamÄ± konuÅŸuldu, gündeme geldi. Kendisi bu konuda çok anlayÄ±ÅŸlÄ± ve gerçekten bizim açÄ±mÄ±zdan da faydalÄ± bir görüÅŸme oldu. Ä°nÅŸallah dediÄŸim gibi ülkemiz için, milletimiz için uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Ülkemiz için ve milletimiz için en iyisi ne ise o olsun istiyoruz" demiÅŸti GörüÅŸmenin içeriÄŸi ile ilgili açÄ±klama yapmayan Destici "Takriben ülkemizin mevcut gündemi, hem içerideki, hem dÄ±ÅŸarÄ±daki geliÅŸmeler. Çok faydalÄ± bir görüÅŸme oldu. Türkiye ÅŸu anda çok zor süreçlerden geçiyor. Bir bilgilenme konusunda çok faydalÄ± bir görüÅŸme oldu. Ben kendilerine teÅŸekkür ediyorum. Türkiye'de tüm gündem maddeleri görüÅŸüldü ve konuÅŸuldu. Bizim açÄ±mÄ±zdan çok faydalÄ± bir görüÅŸme oldu. Ülkemiz için, milletimiz için en iyisi ne ise o olsun. Onu istiyoruz biz. Hafta sonu Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantÄ±mÄ±z var. Ä°nÅŸallah Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantÄ±mÄ±zda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ile istiÅŸare ettikten sonra sizlere açÄ±klamada bulunacaÄŸÄ±z" dedi.