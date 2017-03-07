BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¼venlik zirvesiyle ilgili ilk aÃ§Ä±klama

ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± Hani El Mulki ile basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m AB, Rusya ve TÃ¼rkiye'nin Irak ve Suriye iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ toplantÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ürdün BaÅŸbakanÄ± Hani El Mulki ile basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Her sahada saÄŸlanan ikili iÅŸbirliÄŸinin daha da arttÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°kili konularÄ±n yanÄ±sÄ±ra ülkelerimizi yakÄ±ndan ilgilendiren bölgesel ve uluslalararasÄ± konularÄ± deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ± bulduk." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle;

15 TEMMUZ'DAN SONRA VERDÄ°KLERÄ° DESTEÄžE TEÅžEKKÜR EDERÄ°Z

Her sahada saÄŸlanan ikili iÅŸbirliÄŸinin daha da arttÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°kili konularÄ±n yanÄ±sÄ±ra ülkelerimizi yakÄ±ndan ilgilendiren bölgesel ve uluslalararasÄ± konularÄ± deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ± bulduk. Türkiye ile Ürdün arasÄ±ndaki iliÅŸkileri daha ileri noktaya taÅŸÄ±mak için tam bir ortak iradenin mevcut olduÄŸunu gördük. Ürdün'ün 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan FETÖ ile mücadelede Ürdün'e verdiÄŸi destek için sayÄ±n Mülki'nin ÅŸahsÄ±nda bütün Ürdün halkÄ±na teÅŸekkür etmek isterim. Ürdün'lüler 15 Temmuz'un ardÄ±ndan ülkelerindeki FETÖ okulunu kapattÄ±lar ve elemanlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± ettiler.

Ä°SKENDERUN VE AKABE LÄ°MANI HATTI HAYATA GEÇÄ°RiLECEK

Geçen yÄ±l itibarÄ±yla 813 milyon dolar olarak gerçekleÅŸen ikili ticaret hacmimiz maalesef iki ülkenin potansiyelini yansÄ±tmaktan çok uzak. Ä°lk etapta bu rakamÄ± 3 milyar dolar seviyesine çÄ±karmak için gereken adÄ±mlarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± atma kararÄ± aldÄ±k. Suriye konusunu da etraflÄ±ca ele alma fÄ±rsatÄ±mÄ±z oldu. AslÄ±nda iki ülke ticaretinin düÅŸmesinin ana etkenlerden bir tanesi de Suriye'de yaÅŸanan savaÅŸ nedeniyle karayolu baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n kesilmiÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Buradaki olumsuzluÄŸu gidermek için Ä°skenderun-Akabe limanlarÄ± arasÄ±nda seferler için karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak çalÄ±ÅŸÄ±lacak ve bu hat hayata geçirilecektir.

TÜRKÄ°YE VE ÜRDÜN BÖLGEDEKÄ° SAVAÅžTAN ETKÄ°LENEN Ä°KÄ° ÜLKE

Askeri alanda eÄŸitim baÅŸta olmak üzere iÅŸbirliÄŸi zeminini daha da güçlendirmek istiyoruz. EÄŸitim ve kültür sahasÄ±nda devam eden iÅŸbirliÄŸini geliÅŸtirme konusunda teyit ettik. Ürdün ve Türkiye bölgede yaÅŸanan geliÅŸmelerden ve istikrarsÄ±zlÄ±ktan en fazla, en yakÄ±n etkilenen iki ülkedir. DolayÄ±sÄ±yla DEAÅž'la mücadele, Suriye'deki insani durum ve üzerimizdeki aÄŸÄ±r sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± baskÄ±sÄ±nÄ± kapsamlÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ± bulduk.Türkiye ve Ürdün, DEAÅž'la mücadelede uluslararasÄ± koalisyonun iki üyesidir. Suriye'nin birlik ve bütünlüÄŸü aleyhini isteyen kesimlerle hiçbir yere varÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± muhataplarÄ±mÄ±zÄ± iletmiÅŸ durumdayÄ±z. Ä°srail-Filistin anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nda gerek Türkiye ve gerek Ürdün, kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ±n tesisini öteden beri talep etmektedir.Kudüs'ün statü muafazasÄ±nÄ± tüm Ä°slam dünyasÄ± için önem arz etmektedir. Bu sorumluluk hepimizdir.

ANTALYA'DAKÄ° KOMUTANLAR ZÄ°RVESÄ°

Ortak tehdit, ortak düÅŸman bölgede huzuru bozan ve Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±, kalÄ±cÄ± siyasi çözümü engelleyen terör unsurlarÄ±dÄ±r. Terör unsurlarÄ± arasÄ±nda hiçbir ayrÄ±m yapmadan kararlÄ±lÄ±kla hepsinin üzerine gitmek gerekiyor. Bu konuda Ürdün de Türkiye de aynÄ± düÅŸüncede. Gerek koalisyon güçleri gerek Ä°ran gerek Rusya gerek ABD'nin bu faaliyetleri yaparken mutlaka yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi içerisinde olmalarÄ± gerekiyor. Türkiye olarak biz bunun temin edilmesi yönünde öncülük yapÄ±yoruz, geçmiÅŸte yaÅŸanan tatsÄ±z hadisenin bir daha olmamasÄ± için.